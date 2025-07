Русите освојуваат навидум незначително село: Се подготвува последен напад врз клучните градови

0 SHARES Сподели Твитни

Руската армија започна уште еден масовен напад врз Киев. Според украинските вооружени сили, главниот град на Украина бил нападнат со единаесет ракети. Од нив, една ракета од типот „Кинжал“, шест ракети од типот „Искандер“ и четири крстосувачки ракети. Дополнително, нападот бил извршен со дури 539 дронови. Испратени се вкупно 550 ракети, од кои, според украински извори, 478 биле неутрализирани. Во споредба со претходните напади, процентот на ракети и дронови што не биле соборени е зголемен.Киев ги толкува овие напади како постепено исцрпување на украинскиот систем за воздушна одбрана. Украина долго време има проблем со недостаток на противвоздушни ракети. Ова особено се однесува на нападите со балистички ракети, кои можат да бидат соборени само од системот „Патриот“, чие снабдување САД неодамна го блокираа.Руското Министерство за одбрана изјави дека во Киев биле погодени инфраструктурата на воената индустрија, воениот аеродром и рафинеријата за нафта. Штетата од ударот не е ограничена само на куќи или цивилни згради, но од достапните снимки, зградите на споменатата воена индустрија може да се видат како горат, што украинските власти не го пријавуваат. Недолго потоа, Украина изврши и напади. Експлозии се слушнаа во близина на Москва. Генералштабот најави штрајк врз производството на резервни делови за беспилотни летала. Руските власти, сепак, објавија дека е погодена трафостаница, оставајќи 50.000 домаќинства без електрична енергија. Штрајкови имаше и во Ростовската област.

Kyiv reality.Missiles fly as civilians try to stay safe in shelters.Stopping supplies of air defense missiles to Ukraine means a direct threat to civilians, to people like these ones on the video. It means more Russian terror and more tragedies for Ukrainians. https://t.co/9Oe1v6C9ta pic.twitter.com/JCBMBx9Rej— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 4, 2025

Ситуацијата на теренПокрај воздушните напади, борбите продолжуваат и на терен. Руските сили ја пробија украинската одбрана во Харковскиот регион и го освоија селото Мелове. Иако не изгледа како значаен успех на руската армија, нешто друго е клучно. Со овој маневар, руските сили активираа уште една област, каде што украинската армија ќе мора да префрли одреден број резерви за да спречи понатамошен пробив.Југозападно од ова подрачје, на околу 15 километри, се наоѓа градот Велики Бурлук. Тоа место е важна логистичка точка за снабдување на група украински сили во близина на Вовчанск. Тешко е да се каже колку би била успешна руската армија доколку се движеше во таа насока, но со самото нејзино активирање во таа област, ги принудува украинските сили да се реорганизираат. Руското Министерство за одбрана најави значителен напредок во близина на Чашово Јар.Руските сили, иако побавно од претходно, продолжуваат да напредуваат кон полуопкружувањето на градовите Констатиновка и Покровское. Идејата веројатно ќе биде да се отсечат овие градови од остатокот од Украина и да се започне последен напад. Со оглед на обемот и динамиката на војната, ова би можело да трае со месеци, а можеби и подолго.ПреговориШто се однесува до преговорите, деновиве се одржа уште еден разговор меѓу претседателите на САД и Руската Федерација. Според помошникот на претседателот Ушаков, главна тема била Украина. Како што изјави Ушаков, претседателот Трамп повторно го покренал прашањето за што поскоро прекин на огнот. Претседателот Путин одговорил дека Русија бара начин преку преговори за решавање на конфликтот, но дека се стреми да ги постигне целите за кои е започната „специјалната воена операција“. Според него, Москва не се откажала од овие цели.Слична изјава даде и портпаролот Песков. Според него, во моментов не е можно да се договори прекин на војната за време на разговорите во Истанбул. Во исто време, Русија има намера да одржи трет состанок со украинската делегација во Истанбул. Самиот претседател Трамп го коментираше разговорот со својот руски колега претежно негативно.„Беше прилично долг разговор, разговаравме за многу работи, вклучувајќи го Иран, а исто така, како што знаете, и војната со Украина. И не сум воодушевен. Не сум постигнал никаков напредок во врска со тоа“, рече претседателот Трамп.Потоа претседателот Трамп разговараше со претседателот Зеленски. Според западните медиуми, претседателите разговарале за засилените руски напади врз Украина и снабдувањето со системи за воздушна одбрана. Според извештаите, американскиот претседател не дал никакви конкретни ветувања за продолжување на испораките на системи за воздушна одбрана.

Kyiv at this hour as Russians unleash what must be the largest attack of the war, targeting the city’s civilian population with drones and ballistic missiles.Meanwhile, the US forbids Ukraine from striking Russia’s oil infrustructure, the one thing that can stop the war. pic.twitter.com/SLpXWGv9XR— Kyiv Insider (@KyivInsider) July 4, 2025

Дали Трамп губи интерес?Враќајќи се на разговорот меѓу Путин и Трамп, може да се извлече заклучок. Јасно е дека нема ништо што може да се добие од брзо решение и „пријателски“ договор меѓу претседателот Трамп и Путин. Ова е „удар“ врз теоријата што се разви со доаѓањето на Трамп на власт. Фактите се дека претседателот Трамп сака брзо прекин на огнот или прекин на војната, но Кремљ поставува услови што се целосно неприфатливи за Киев. Дури и членови на тимот на претседателот на САД, вклучувајќи го и Џ.Д. Венс, зборуваат негативно за овие услови. Со други зборови, Кремљ не соработува со САД, на начин на кој дел од јавноста веруваше дека тоа ќе се случи. Со други зборови, Кремљ свесно го „поткопува“ процесот на Трамп.Кремљ најверојатно верува дека украинските вооружени сили се на работ на колапс, на што дополнително влијае суспензијата на одредени видови оружје од страна на САД. Покрај тоа, САД нема да продолжат со политиката на санкции, а дури и да сака Вашингтон, не може значително да го зголеми обемот на испораки на системи за воздушна одбрана, поради исцрпувањето на сопствените резерви.Пресметката на Москва е дека поради комбинација од горенаведените фактори, Киев ќе биде принуден да ги прифати главните услови за прекин на огнот во одреден момент, можеби дури и оваа есен. Покрај тоа, се верува дека американскиот претседател целосно ќе го изгуби интересот за Украина, преминувајќи на други теми. Иако американскиот претседател го споменува разговорот со својот руски колега во прилично негативен контекст, тој не зборува за дополнително затегнување кон Русија. Покрај тоа, тој не се откажува од обвинувањето на поранешниот претседател Бајден, кого го апострофира во секоја прилика како главен виновник за почетокот на војната во Украина.Различно сценариоВо случај на поинакво сценарио, т.е. ако фронтот не се распадне и Киев сè уште одбива да ги исполни условите, испораката на американско оружје ќе продолжи на еден или друг начин (на пр. во рамките на трговскиот договор меѓу Европа и САД), а САД би продолжиле да воведуваат царини за купувачите на руска стока. Дополнително, САД би можеле да ги интензивираат антируските процеси на Кавказ и Централна Азија. Според примерот на Азербејџан, очигледно е дека такво нешто е можно.Сепак, Кремљ сепак, дури и ако притисокот е зголемен, има економска поддршка од Кина, која е најголем увозник на енергија и неоспорен лидер во производството на беспилотни летала. Во оваа смисла, изјавата на министерот за надворешни работи Ванг Ји, кој рече дека Пекинг не може да дозволи пораз на Русија, е исто така достојна за внимание, бидејќи во тој случај фокусот на САД целосно би се префрлил на Кина. Тоа беше една од подиректните изјави на кинески функционер кога станува збор за меѓународните односи. Суштината на сето тоа е дека Русија ги полага своите надежи во претстојниот колапс на одбраната на Украина и продолжувањето на „млаката“ политика на вооружување на Украина од страна на САД, додека од друга страна Кремљ гледа економско засолниште во Пекинг. Украина очекува континуирана воена помош од САД (директна или индиректна) и е убедена дека фронтот нема да се сруши. Се верува дека Москва наскоро ќе ги исцрпи своите внатрешни ресурси (и човечки и воени) и дека, покрај тоа, ќе почне да се поткопува и внатрешната безбедност на земјата.



