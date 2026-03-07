РУСИЈА АКТИВНО ВКЛУЧЕНА ВО ВОЈНАТА ПРОТИВ ИРАН: Москва му обезбедува на Техеран разузнавачки информации за напади врз американски цели во регионот

0 SHARES Сподели Твитни

Русија му обезбедила на Иран разузнавачки информации што би можеле да му помогнат на Техеран да ги гаѓа американските воени бродови, авиони и други воени цели во регионот, според двајца функционери запознаени со американските разузнавачки информации.

Тоа е првиот сигнал дека Москва би можела да се приклучи на војната што минатата недела ја започнаа Соединетите Американски Држави и Израел против Иран.

Според нив, американските разузнавачки служби сè уште не утврдиле дека Русија директно му насочува на Иран како да ги користи тие информации, додека Иран ги продолжува своите ракетни и беспилотни напади врз американски цели и сојузници во Персискиот Залив.

Белата куќа: „Тоа не го менува текот на војната“

Белата куќа ги минимизираше обвинувањата, но не ја негираше можноста Москва да споделува разузнавачки информации со Техеран.

„Очигледно нема никаква разлика во нашите воени операции во Иран, бидејќи апсолутно ги уништуваме“, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит.

Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет изјави дека Пентагон внимателно ја следи ситуацијата.

„Американскиот народ може да биде сигурен дека нивниот врховен командант е свесен кој со кого разговара“, рече Хегсет, додавајќи дека САД ги следат сите информации и ги вклучуваат во своите воени планови.

Трамп избегна да одговори на прашањето за Русија

Американскиот претседател Доналд Трамп избегна директно да одговори на прашањето за можна руска помош за Иран и остро реагираше на прашањето на новинарот.

„Имам многу почит кон тебе, отсекогаш си бил многу љубезен кон мене. Какво глупаво прашање во овој момент. Зборуваме за нешто друго“, му рече Трамп на новинарот на „Фокс њуз“, Питер Дуси.

Белата куќа не потврди дали Трамп разговарал со рускиот претседател Владимир Путин на оваа тема.

Кремљ: Нема барање за воена помош

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека Иран не побарал воена помош од Русија.

„Во дијалог сме со иранското раководство и ќе го продолжиме тој дијалог“, рече Песков, но одби да коментира дали Москва му дала на Техеран каква било разузнавачка или воена поддршка.

Русија и Иран стануваат поблиски сојузници

Русија и Иран значително ја продлабочија својата соработка во последните години, особено по почетокот на војната во Украина.

Американските власти претходно објавија разузнавачки информации дека Иран ја снабдува Русија со беспилотни летала „Шахед“, кои се користат во нападите врз украинските градови, и дека помага во изградбата на фабрика за беспилотни летала во Русија.

Поранешната американска администрација, исто така, го обвини Техеран дека ја снабдува Москва со балистички ракети со краток дострел.

Украина нуди помош против иранските беспилотни леталаВо меѓувреме, украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека Соединетите Американски Држави и нивните сојузници на Блискиот Исток се заинтересирани за искуството на Украина во одбраната од иранските беспилотни летала „Шахед“.

Според него, Украина веќе разговарала за соработка со Обединетите Арапски Емирати, Катар, Бахреин, Јордан и Кувајт.

„Украина знае како да се одбрани од нападите со беспилотни летала на Шахед бидејќи нашите градови се нападнати од нив речиси секоја вечер“, рече украинската амбасадорка во САД, Олха Стефанишина.

