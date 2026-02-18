Русија апелира до САД: Покажете здрав разум!

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров му рече на својот кубански колега Бруно Родригез Париља дека Москва ги повикала САД да не воведуваат целосна поморска блокада на Куба и се залагала за преговори.

Лавров ја опиша Куба како „братска нација“ на почетокот од разговорите со Родригез. Се очекува кубанскиот министер да разговара со претседателот Владимир Путин подоцна денес.

„Заедно со мнозинството членови на меѓународната заедница, ги повикуваме САД да покажат здрав разум и одговорност и да се воздржат од планови за поморска блокада на Островот на слободата“, рече Лавров, додавајќи:

„Категорично ги отфрламе неоснованите обвинувања против Русија и Куба, како и нашата соработка што наводно претставува закана за интересите на САД или на кој било друг“.

Русија изјави дека прави сè што може за да ѝ помогне на Куба да ги надмине напорите на САД да го осиромашат островот од нафта, но беше претпазлива во врска со тоа како го прави тоа. Амбасадорот на Москва во Куба неодамна изјави дека „претпоставува“ дека Русија ќе продолжи да ја снабдува Куба со нафта.

Лавров рече дека сите разлики меѓу Вашингтон и Хавана треба да се решат преку „дијалог полн со меѓусебно почитување“ и додаде дека Куба е подготвена за „искрени преговори“.