Русија ги вооружува авионите со нуклеарни ракети воздух-воздух, предупредува американската разузнавачка агенција

Русија воведува нови нуклеарни ракети воздух-воздух во вооружувањето на своите единици на Воздушно-космичките сили (ВКС) „како дел од целокупното проширување на своите нуклеарни сили “, проценува американската воена разузнавачка агенција ДИА (Агенција за одбранбено разузнавање) .Оваа информација беше објавена во извештајот на DIA за проценка на заканите низ целиот свет за 2025 година . Јавно достапниот документ беше презентиран пред Комитетот за вооружени сили на Претставничкиот дом на Конгресот на САД .Русија ги проширува своите нуклеарни сили со додавање нови капацитети, вклучувајќи нуклеарни ракети воздух-воздух и нови нуклеарни системи. Русија веројатно одржува нуклеарен арсенал од околу 1.550 распоредени стратешки боеви глави и до 2.000 нестратешки боеви глави“, се вели во извештајот.Делот од извештајот во кој се опишани можностите на Русија за оружје за масовно уништување го истакнува распоредувањето на ракети и авиони способни да носат нуклеарно оружје во Белорусија , како и „употребата на нуклеарна реторика и воени вежби поврзани со војната во Украина“.Американските разузнавачки служби и аналитичари проценуваат дека Москва „многу веројатно би избегнала употреба на нуклеарно оружје во конфликт, освен ако руското раководство не процени дека се соочува со егзистенцијална закана за режимот“.Неименувана нуклеарна ракета воздух-воздух е единствениот специфичен систем на оружје што се споменува.Ракетите воздух-воздух со нуклеарни боеви глави беа дел од арсеналот на Советскиот Сојуз за време на Студената војна , но нивниот сегашен статус во рамките на денешните руски сили е малку познат, што го прави ова откритие на американската разузнавачка агенција уште поинтересно. Со оглед на тоа што опишува „ново оружје“, речиси сигурно е верзија на ракетата Р-37М , ракета воздух-воздух со многу долг дострел позната во НАТО како AA-13 Axehead , според TheWarZone.Russia is deploying new R-37 air-to-air missiles equipped with nuclear warheads, according to U.S. intelligence.Despite Putin’s claims that Russia supposedly stands for all things good and opposes all things bad, all evidence points to the contrary. pic.twitter.com/hcClCKmxFL— WarTranslated (@wartranslated) May 22, 2025Ракетата Р-37М , производ на дизајнерското биро „Вимпел“ , беше развиена за тешкиот пресретнувач МиГ-31 (име според НАТО: Фоксхаунд), пред подоцна да биде воведена во повеќенаменските борбени авиони Су-30СМ и Су-35С (име според НАТО: Фланкер), како и за Сухој Су-57 (име според НАТО: Фелон). Пред војната во Украина, во која Р-37М се покажа како многу сериозна закана за украинските воздушни операции, примери на оваа ракета во употреба многу ретко се гледаа.Украинскиот пилот на МиГ-29, Андриј „ Џус“ Плишчиков, во интервју пред неговата смрт, рече дека Р-37М , кој обично се испукува длабоко над руска територија , „ја ограничува (нивната) способност за извршување мисии“.„Ако маневрираме, не можеме да лансираме воздушен напад или нешто друго, па ситуацијата во воздухот е сè уште многу, многу тешка и многу, многу ризична. Ако не знаете дека е лансирана ракета – мртви сте“, рече во тоа време еден од најпознатите украински борбени пилоти .Програмата Р-37М датира од почетокот на 1990-тите, кога беше иницирана како Р-37 , замислена како модернизирана верзија на МиГ-31М , тежок ловец-пресретнувач способен да достигне брзина до Мах 3.Првата верзија, позната и под привремената ознака „Производ 610“ , за прв пат беше лансирана од МиГ-31М во 1993 година, уништувајќи воздушна цел на пријавен дострел од 229 километри. Тестовите беа успешно завршени на почетокот на следната година, но распадот на Советскиот Сојуз доведе до откажување на надградениот МиГ-31М од буџетски причини, заедно со неговото планирано вооружување.Во насока на подоцнежните напори за надградба на постојните пресретнувачи МиГ-31 на стандардот МиГ-31БМ , програмата беше обновена во раните 2000-ти.Потоа, развојот се фокусираше на подобрена верзија на R-37M , или моделот 610M . Модифицираната ракета за прв пат беше лансирана од МиГ-31 во 2011 година, а оперативните тестирања во единиците беа завршени на почетокот на 2014 година, по што започна производството. Првата оперативна единица почна да прима ракети Р-37М во 2018 година, според TWZ .Со тежина од 510 килограми и должина од 3,96 метри, Р-37М е дизајниран да уништува цели на долги растојанија. Затоа, се претпоставува дека може да биде оптимизиран за уништување на авиони, танкери и други високо-вредни цели со систем за рано предупредување и контрола воздух-воздух (AEW&C). Сепак, бидејќи е развиен како главно вооружување на пресретнувачот МиГ-31 , треба да биде способен да уништи широк спектар на цели, вклучително и крстосувачки ракети што летаат на мали височини.Според производителот, Р-37М , барем во извозната форма RVV-BD , може да уништи „некои видови“ воздушни цели на растојание до 200 километри. Споменувањето на „некои видови“ цели веројатно укажува дека само поголеми и помалку агилни авиони можат да бидат таргетирани на екстремната граница на дострелот. Како и секогаш, овие бројки се однесуваат на оптимални услови, додека во реална употреба дострелот значително ќе варира во зависност од профилот на напад и енергетската состојба и надморската височина на авионот за лансирање.За споредба, примарното оружје воздух-воздух на МиГ-31 , ракетата Р-33 (според НАТО, AA-9 Amos), може да уништи цели на пријавен дострел од 110 километри. Се верува дека верзијата со најдолг дострел на американскиот AMRAAM во употреба, AIM-120D , има дострел до 160 километри, иако официјалните бројки за перформансите се доверливи.Р-37М користи ракетен мотор на цврсто гориво, кој го движи кон целта, додека ракетата прима корективни податоци од лансирниот авион. За време на последната фаза од нападот, вградениот двоен опсег на активен радарски нишан наводно може да улови цел со радарска рефлексија од 5 квадратни метри на растојание од 40 километри или повеќе.Бидејќи нуклеарна боева глава е достапна и за претходникот на оваа ракета, Р-33 , логично е да се претпостави дека Р-37М би можел да биде опремен и со алтернативна нуклеарна боева глава , што би му овозможило да уништува поголеми формации на авиони или ракети.Според достапните информации , R-33S (буквата S означува „специјал“ ) влегол во употреба во 1991 година. Новиот и помоќен мотор овозможил зголемување на дометот на околу 140 километри.Ракетите Р-33 беа видени на снимки од руското Министерство за одбрана за време на вежби на нестратешките нуклеарни сили во летото 2024 година, што поттикна шпекулации дека биле прикажани нуклеарни верзии на Р-33С , иако за тоа нема официјална потврда.Под претпоставка дека новата ракета што ја споменува американската воена разузнавачка агенција во својот извештај е верзија на Р-37М , таа и постариот Р-33С би биле единствените нуклеарни ракети воздух-воздух што моментално се во оперативна употреба насекаде во светот.За време на Студената војна , американските воздухопловни сили имале и ракета воздух-воздух со нуклеарна боева глава – GAR-11 , подоцна преименувана во AIM-26A или Nuclear Falcon , која носела боева глава W54 од 0,5 килотони .Нуклеарните ракети воздух-воздух првично беа дизајнирани да уништуваат бомбардери во екот на Студената војна . Тие беа оружја со широк спектар на ефекти.Денес, ваквите формации на бомбардери повеќе не се толку релевантни, но можноста да се погоди цел без да се влезе во дометот на фрагментациска боева глава може да се смета за предност дури и денес – потенцијално против невидливи авиони кои се детектирачки, но тешко се воспоставува одржливо ангажирање на целта, особено со радар со мала моќност за време на последната фаза од нападот.Рој дронови и бранови крстосувачки ракети се друга можна цел. Сепак, што точно ја поттикна Москва да ја развие оваа способност сега останува прашање на кое американската агенција не одговара, барем не јавно.Западните аналитичари се согласуваат дека Р-37М е многу моќно оружје со долг дострел само по себе, а „очигледното постоење на верзија способна за нуклеарно оружје претставува дополнителен комплексен предизвик за секој противник и способност што веројатно е неспоредлива меѓу современите ракети воздух-воздух“.



