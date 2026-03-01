0 SHARES Сподели Твитни

За време на претходната рунда преговори, Русија се согласи со безбедносните гаранции за Украина предложени од САД.

Ова го изјави Кирил Буданов, шеф на Кабинетот на претседателот на Украина, на средба со новинари, пренесува „Укринформ“, според „Телеграф“.

Според него, за време на претходната рунда разговори, руската страна експлицитно изјави дека ги прифаќа безбедносните гаранции што САД ѝ ги нудат на Украина.

„Во однос на безбедносните гаранции. На пример, во претходните преговори, руската страна директно изјави дека ќе ги прифати безбедносните гаранции што САД ѝ ги нудат на Украина. […] Она што САД го предлагаат, Русите отворено го кажуваат: „Да, па, ќе бидеме принудени да ги прифатиме, подготвени сме да ги прифатиме“. За Украина, ова се наши гаранции и тие ќе мора да ги почитуваат“, рече Буданов.

Според него, најголем напредок е постигнат по прашањето за демилитаризирана зона.

„Всушност, може да се каже дека, во принцип, тие веќе донесоа заклучоци за тоа како ќе функционира целиот овој мониторинг по завршувањето на војната. Во овој момент, практично нема поголеми проблеми. Тие ги решија за време на неколкуте состаноци што се одржаа“, рече Буданов.

Тој додаде дека по територијалните прашања сите страни остануваат во фаза на барање „компромис“.

Потсетуваме дека уште една рунда преговори заврши во Женева во четврток, 26 февруари.

Разговорите се одржаа во два формати – одделни средби со САД и трилатерален состанок на кој учествуваа САД и Швајцарија, изјави секретарот на Советот за национална безбедност и одбрана на Украина, Рустем Умеров.

Следната рунда мировни преговори ќе се одржи во Абу Даби на почетокот на март.

The post Русија ги прифати безбедносните гаранции на САД за Украина, изјави шефот на кабинетот на претседателот Зеленски appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: