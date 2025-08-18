Русија ги продолжи нападите врз Украина, во Харков загинаа четворица – меѓу кои и едногодишно дете

Три лица, меѓу кои и едногодишно дете, загинаа утрово во руски напад со беспилотни летала врз Харков, а 17 лица се повредени, изјави градоначалникот Игор Терехов.

„За жал, пронајдено е телото на уште едно лице кое беше убиено од непријателски „шахед“. Загинаа вкупно три лица, меѓу кои и едно мало дете“, напиша Терехов на Телеграм, пренесува Укринформ.

Началникот на Харковската регионална воена администрација (ОВА), Олег Синегубов, во објава на Телеграм изјави дека „во овој момент, лекарите им помагаат на уште едно шестгодишно девојче и една жена (42)“.

-Бројот на жртвите од утринскиот напад врз Харков постојано се зголемува, рече Синегубов.

Харков утринава беше цел на напад со дроновите „шахед“, а по нападот избувнаа пожари во Индустриската зона на градот.