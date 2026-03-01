Русија го осуди нападот на САД и Израел врз Иран: Вооружена агресија и кршење на меѓународното право

Русија денес ги осуди воздушните напади на САД и Израел врз Иран како „намерен, планиран и неиспровоциран чин на вооружена агресија против суверена земја и членка на ОН“, што директно ги крши принципите и нормите на меѓународното право. Руското Министерство за надворешни работи повика на итно враќање на политичката и дипломатската област.

„Русија, како и секогаш, е подготвена да помогне во постигнувањето мирни решенија засновани на меѓународното право, меѓусебното почитување и избалансираната проценка на интересите“, се вели во соопштението.

„Меѓународната заедница, вклучително и врвот на ОН и Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), мора итно да даде објективна и непристрасна проценка на овие неодговорни дејствија, кои имаат за цел да го поткопаат мирот, стабилноста и безбедноста на Блискиот Исток“, се вели во соопштението.

Руското Министерство оцени дека Вашингтон и Тел Авив „уште еднаш се одлучија за опасен курс што брзо го турка регионот во хуманитарна, економска и потенцијално радиолошка катастрофа“.

Се додава дека „лошите последици од овие непромислени дејствија врз глобалниот режим на неширење (на нуклеарно оружје), чиј камен-темелник е Договорот за неширење на нуклеарно оружје (NPT), се отворено игнорирани“.

Вашингтон и Тел Авив „не можат а да не сфатат дека со туркање на Блискиот Исток во бездната на неконтролирана ескалација, тие во суштина ги охрабруваат сите земји низ целиот свет, а особено на Блискиот Исток, да прибегнат кон уште потешки средства во одбрана од заканите на кои се изложени“, се вели во објавата.