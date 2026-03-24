Русија е голем победник од нападот на САД врз Иран: Приходите од нафта се зголемија за дури 70 проценти

0 SHARES Сподели Твитни

Скокот на цените на нафтата предизвикан од војната во Иран ѝ овозможи на руската влада да го одложи планот за зголемување на долгорочните фискални резерви, изјавија за Ројтерс три извори запознаени со дискусиите, со што се намали притисокот врз краткорочните финансии.

Одложувањето го одразува фактот дека руската економија, иако се бори со трошоците за воена акција во Украина и меѓународните санкции, е меѓу ретките во светот кои имаат корист од американско-израелската војна против Иран.

Меѓународните цени на нафтата, кои беа околу 70 долари за барел пред почетокот на војната кон крајот на февруари, се искачија на повеќе од 100 долари за барел. Цените на бензинот, исто така, нагло пораснаа.

Се очекува приходите на рускиот буџет од нафта и гас да се зголемат за 70% во април во однос на март, достигнувајќи 0,9 трилиони рубли, што е највисоко месечно ниво од октомври 2025 година, според пресметките на Ројтерс врз основа на цена на нафтата од 75 долари за барел за даночни цели.

Цената од која се пресметува одредува колку приход оди во фондот

Пред почетокот на војната во Иран, Русија се обиде да насочи повеќе приходи од нафта во резервниот фонд и објави план за намалување на таканаречените „гранични“ цени на нафтата. Исто така, беше кажано дека се дискутирало за намалување на буџетските расходи. Сите приходи над граничната цена, која моментално изнесува 59 долари, одат во фискалната резерва на Националниот фонд за богатство.

Изворите, чии имиња не можеа да бидат објавени бидејќи немаат овластување да зборуваат јавно, рекоа дека владата сега ќе ја одложи промената на граничната цена.

Еден од изворите рече дека бидејќи промената ќе бара законска измена на буџетскиот закон, сега е поверојатно дека ќе се случи во 2027 година. Промените се очекуваа многу наскоро.

Министерот за финансии Антон Силуанов изјави на 25 февруари, три дена пред почетокот на војната, дека промените што овозможуваат пониска гранична цена ќе бидат објавени во рок од две недели.

Сепак, во понеделник, претседателот Владимир Путин повика на избалансирана одлука за тоа како да се искористат приходите генерирани од повисоките цени на нафтата.

По средбата со Путин во понеделник, Силуанов изјави дека владата разгледува мерки за да го направи буџетот помалку чувствителен на флуктуациите на цените на нафтата на среден рок.

Рускиот буџет се пресметува врз основа на просечната годишна цена на нафтата, која е еднаква на граничната цена. Доколку просечната месечна цена на нафтата е пониска од таа, добиениот дефицит се покрива од резервниот фонд. Доколку просечната месечна цена е над граничната цена, вишокот оди во фондот.

Двајца други извори рекоа дека биле информирани од високи владини претставници дека граничната цена ќе остане иста оваа година и дека потребата од намалување на трошоците е исто така под знак прашалник.

Во април, владата ќе објави нов сет макро прогнози, кои ќе ја вклучуваат очекуваната просечна цена на нафтата оваа година, што служи како водич за буџетот.

Резервниот фонд се чува во странска валута, сега претежно во јуани, што значи дека има големо влијание врз рускиот девизен пазар.

Одлуката на владата привремено да ја суспендира продажбата на странска валута од фондот додека се дискутираше за нова гранична цена, предизвика пад на рубљата за 6% во однос на доларот во март.

Гувернерката на Руската централна банка, Елвира Набиулина, зборувајќи по намалувањето на каматните стапки минатата недела, рече дека е прерано да се процени влијанието на повисоките цени на нафтата врз руската економија.

За време на прес-конференцијата, Набиулина и нејзиниот прв заменик Алексеј Заботкин рекоа дека буџетското правило е најдобрата заштита на Русија од надворешни шокови.

Едно лице запознаено со тековните дискусии рече дека дури и ако иранската криза заврши ненадејно, повеќето руски креатори на политики очекуваат цените на нафтата да одржат премија за ризик некое време.

The post Русија е голем победник од нападот на САД врз Иран: Приходите од нафта се зголемија за дури 70 проценти appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: