Русија забрани истакната ЛГБТ организација, ги прогласи за екстремисти

Руски суд во вторник прогласи истакната организација за права на ЛГБТ заедницата за екстремист, што претставува нов удар врз оваа веќе ранлива заедница која се соочува со зголемен притисок во последните години под власта на претседателот Владимир Путин.

На затворена расправа, Градскиот суд во Санкт Петербург ја забрани организацијата „Coming Out“ како „екстремистичка“. Властите не открија никакви детали за тужбата поднесена минатиот месец од страна на Министерството за правда на Русија, која е класифицирана како тајна.

Организацијата, која сега работи од странство, изјави дека ќе продолжи да им помага на ЛГБТ лицата во Русија и пошироко и да се бори за нивните права и покрај пресудата.

„Долго време се подготвуваме за овој развој. Ја зајакнавме безбедноста, развивме одржливи работни формати и продолжуваме да дејствуваме одговорно, првенствено за доброто на оние кои сметаат на нас“, се вели во онлајн соопштението на организацијата „Камин аут“.

„Coming Out“ е првата ЛГБТ организација што е прогласена за екстремистичка по пресудата на Врховниот суд од 2023 година со која ефикасно се забранува секаков ЛГБТ активизам. Слични тужби се поднесени против две други организации за ЛГБТ права, а судовите во Санкт Петербург и Самарска област сè уште не донеле одлуки.

Руската ЛГБТ заедница е под правен и социјален притисок повеќе од една деценија, особено откако Кремљ ја започна својата инвазија на Украина пред четири години. Путин тврди дека војната во Украина е всушност конфликт преку посредник со Западот, за кој вели дека има за цел да ја уништи Русија и нејзините „традиционални семејни вредности“ со промовирање на агендата за правата на ЛГБТ.

Оттогаш е забрането секое прикажување на геј и трансродови лица во позитивно или дури и неутрално светло. Медицинската грижа насочена кон прилагодување на полот, како и промената на родовата ознака во официјалните документи, исто така се забранети.

Во ноември 2023 година, Врховниот суд на Русија го прогласи она што властите го нарекуваат „меѓународно ЛГБТ движење“ за екстремистичка организација, со што секој што се смета за поврзан со заедницата ќе биде предмет на кривично гонење и евентуално затворање.

Неколку дена по таа пресуда, заедницата беше потресена од веста за полициските рации во геј барови, ноќни клубови и места каде што се одржуваат драг настапи во Москва, Санкт Петербург и други градови. Следеа кривични постапки за наводно учество во „ЛГБТ движењето“, а поединци беа казнети за прикажување симболи што властите ги сметаат за „екстремистички“, како што е знамето со боите на виножитото.

Руските власти се обидуваат да ја направат ЛГБТК+ заедницата „што е можно поранлива и поосамена“, вели Денис Олејник, извршен директор на организацијата за ЛГБТ права „Coming Out“.

Организацијата, која претходно беше со седиште во вториот по големина град во Русија, Санкт Петербург, работи целосно од странство од почетокот на целосната инвазија на Украина. Тој повеќе не организира групи за поддршка или активности во живо, но сепак обезбедува психолошка и правна помош од далечина. Тој, исто така, работи со меѓународни организации за да се залага за правата на ЛГБТ заедницата во Русија и да им помага на оние кои ја напуштаат земјата, изјави Олејник за Асошиејтед Прес во февруари.

Пресудата значи дека не е безбедно јавно да се споделува каква било содржина поврзана со организацијата „Coming Out“ или да се донира пари на групата за луѓе во или кои патуваат во Русија, додаде тој.

Етикетата „екстремист“ честопати сама по себе ги одвраќа луѓето од барање помош, како и другите организации за човекови права или медиумите од соработка со нив, вели Олејник. Ризици може да постојат и за членовите на семејствата на активистите кои јавно се рекламираат.

Но, во суштина, „сè уште можеме да обезбедиме помош, а и примањето на нашата помош е дозволено“, истакна тој.

