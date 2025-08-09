Русија започна со изградба на првата нуклеарна централа

0 SHARES Сподели Твитни

Русија започна со изградба на својата прва нуклеарна централа во Казахстан, огромна централноазиска земја и најголем производител на ураниум во светот, каде што Кина треба да изгради уште две нуклеарни централи.Според заедничкото соопштение на казахстанската нуклеарна агенција и рускиот нуклеарен гигант Росатом, целта на работите е „избор на оптимална локација“ со дупчење на околу педесет истражувачки бунари и земање примероци од почвата, објави Бета.„Започнувањето на инженерските студии е фундаментален чекор од кој зависат безбедноста, сигурноста и профитабилноста на проектот“, се вели во соопштението.Бидејќи на фабриката ѝ е потребна многу вода за ладење, церемонијата на поставување камен-темелник се одржа во близина на полунапуштеното село Улкен, во јужен Казахстан, покрај езерото Балхаш, второ по големина во Централна Азија.Изградбата на таа прва нуклеарна централа беше одобрена на есен 2024 година, по неочекуван референдум, а Казахстан во јуни објави дека смета на својот сојузник Москва.Кина, преку својата Кинеска национална нуклеарна корпорација (CNNC), ќе ги изгради следните две електрани, според казахстанските власти, кои уверуваат дека деталите за тие проекти ќе бидат познати до крајот на годината.Казахстан, поранешна советска република и сојузник на Москва, е водечки светски производител на ураниум (43 проценти) и трет најголем снабдувач на природен ураниум во Европската Унија, но има критичен недостиг на електрична енергија за домашна потрошувачка.Иако Франција и Јужна Кореја исто така се пријавија за изградба на електрани, одлуката на Казахстан да ги избере Русија и Кина е логична бидејќи тие се соседни сили што Казахстан не може да ги игнорира.Нуклеарното прашање е чувствително во Казахстан, каде што колективното сеќавање на 450 советски нуклеарни тестови спроведени на североистокот на земјата од 1949 до 1989 година изложи 1,5 милиони луѓе на зрачење.

