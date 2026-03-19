Русија за нападот врз иранската нуклеарна централа: „Неодговорен и неприфатлив чин“

Русија во среда го осуди нападот што се случи еден ден претходно во близина на нуклеарната централа Бушер во Иран, велејќи дека бил извршен само на неколку метри од реакторот. Москва ги повика САД и Израел да ги запрат нападите врз нуклеарните објекти на Исламската Република, објави Ројтерс.

Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, остро го осуди нападот на прес-конференција. „Најостро го осудуваме неодговорниот и целосно неприфатлив ракетен напад во периметарот на нуклеарната централа Бушер, само на неколку метри од оперативниот реактор“, рече Захарова.

Таа предупреди дека ваквите напади создаваат неприфатливи радиолошки ризици за Блискиот Исток и би можеле да имаат непредвидливи последици.

Русија ја изгради електраната Бушер, му помага на Иран да ја управува и учествува во нејзиното проширување. Иран во вторник ја извести Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) дека немало штета или повредени во нападот.