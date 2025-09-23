Русија: За околу еден месец, пациентите можат да започнат со третман со персонализирана mRNA вакцина против рак

Руските научници се подготвени да започнат со лекување на пациенти со персонализирана mRNA вакцина против рак во рок од еден месец, еден и пол, изјави директорот на Националниот истражувачки центар за епидемиологија и микробиологија „Гамалеја“, Александар Гинзбург.

Персонализираната mRNA вакцина против рак е развиена во соработка помеѓу Центарот „Гамалеја“, Московскиот истражувачки онколошки институт „Херцен“ и Истражувачкиот онколошки институт „Блохин“.

Вакцината се прави индивидуално за секој пациент. Во текот на летото, Гинзбург објави дека пациентите со меланом би можеле да бидат првите што експериментално ќе ја примат вакцината.