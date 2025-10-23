Русија изврши нов напад врз Киев! Главниот град на Украина гори, објавени се ужасни снимки од нападот! (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Во текот на ноќта, руската армија продолжи со воздушните напади врз украинскиот главен град Киев, втора ноќ по ред, а четири лица беа ранети.Најмалку четири лица беа ранети по втората ноќ по ред напади со беспилотни летала, за време на кои руските сили гаѓаа цивилни цели, вклучително и градинка.Тимур Ткаченко, шефот на воената администрација на Киев, објави дека во нападот се оштетени неколку куќи и згради , вклучувајќи и градинка. Градските власти ги предупредија жителите да бидат подготвени за можни ракетни напади врз главниот град, пишува „Киев пост“.Засегнатата термоцентрала во ТројешчинаСпоред првичните извештаи на очевидци објавени на социјалните мрежи, термоцентралата ЦХП-6 во киевската област Тројешчина била погодена од камикази дронови .До 3 часот наутро по локално време во четврток, беше пријавено дека четири лица се повредени во нападите. Овој последен напад следи по бранот ракетни напади и напади со беспилотни летала низ Украина во среда, во кои загинаа седум лица , меѓу кои и две деца а големи делови од земјата останаа без електрична енергија.

Shaheds attacking Kyiv and Chernihiv Oblasts🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/ExSBr6BYrQ— WW3 Monitor (@WW3_Monitor) October 22, 2025

Целта е да се уништи енергетската инфраструктура пред зимата„Поголемиот дел од украинските региони беа цел на напади“, изјави министерката за енергетика Светлана Гринчук, додавајќи дека ова покажува „систематски обид на непријателот да го уништи нашиот енергетски систем пред зимата“.Гринчук додаде дека руските сили напаѓаат и екипи кои работат на поправка на оштетените енергетски постројки од претходните напади.Москва тврди дека се одмаздува за украинските нападиРуското Министерство за одбрана објави дека руските сили ја нападнале украинската енергетска инфраструктура како одмазда за украинските напади врз руски цивилни цели.Украинското Министерство за енергетика соопшти дека Гринчук разговарала со нејзиниот американски колега Крис Рајт, опишувајќи ги последиците од нападот и нагласувајќи ја потребата на земјата од дополнителна опрема.

Kyiv CHP-6 power plant was bombed by kamikaze drone attacks..🇷🇺🇺🇦 pic.twitter.com/2RHUM3yaQ3— THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) October 22, 2025

Нови напади врз КиевВо среда наутро, руските сили започнаа комбиниран напад со беспилотни летала и ракети врз Киев, погодувајќи станбени згради во неколку делови од градотГрадоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, објави на Телеграм дека две лица се убиени, а петмина се ранети меѓу кои и едно дете од две и пол години.Сведоштво на повредениот работник– Се слушна експлозија, а во следниот момент почувствував болка на лицето. Почнав да врескам. Кога ја поминав раката по лицето, помислив дека се солзи, но беше крв – изјави за Ројтерс , вработена во продавница во близина на погодената зградаНадја Зинчук (24).Пожар во станбена зграда и нов број жртвиСпоред податоците на Државната служба за вонредни состојби (ДСНС), во областа Дњепар била погодена станбена зграда, а пожар избувнал на шестиот кат од шеснаесеткатната зграда.Спасувачите евакуирале десет лица, а подоцна биле пронајдени телата на двајцата загинати.Кличко подоцна објави дека бројот на жртви се искачил на 19 , вклучувајќи пет деца.



Пронајдете не на следниве мрежи: