Русија има милион воени жртви: Но, тоа е само почетокот на приказната за загубите

Протечен документ на руското Министерство за одбрана откри дека вкупните руски загуби во Украина во 2025 година надминуваат 281.550 војници, вклучувајќи ги мртвите и ранетите.Оваа информација ја објави украинска невладина организација, додека независните проценки на „Медуза“ и руската служба на Би-Би-Си укажуваат на приближно 219.000 жртви во истата година. Овие бројки, иако се различни, потврдуваат дека руската инвазија на Украина, која траеше речиси четири години, имаше катастрофални последици не само за Украина, туку и за самата Русија, пишува „Форбс“.Украина ги трпи најлошите последици, но руските загуби се огромниДодека Украина се соочува со десетици илјади смртни случаи, една четвртина од нејзиното население е раселено и уништени градови чија реконструкција, според проценките на Светската банка, ќе чини над 524 милијарди долари, Русија трпи огромни материјални и финансиски загуби.Две третини од предвоените тенковски сили беа уништени, речиси половина од Црноморската флота беше потопена или оштетена, а меѓународните санкции предизвикаа загуби од стотици милијарди долари.Сепак, најмногу страдаа руската војска и демографијата на земјата. Според „Гардијан“, Руската Федерација претрпе повеќе од еден милион жртви од почетокот на инвазијата во февруари 2022 година, што независно го потврдија и британското и американското министерство за одбрана.Во извештајот се наведува дека „смртните случаи на Русите се проценуваат на пет пати поголем број од вкупниот број на смртни случаи во сите советски и руски војни од крајот на Втората светска војна“.Заминувањето на мажите на бојното поле и последиците„Руските мажи во триесеттите години се убедливо најголемата демографија на жртвите на руска страна“, рече Ендру Д’Аниери, заменик-директор во Центарот за Евроазија на Атлантскиот совет.„Ова се мажи кои наскоро ќе влезат во своите најдобри години. Наместо тоа, доброволните војници, познати како контраници, ги избраа огромните почетни плаќања што ги нуди владата за да се борат и да умрат во Украина.“Студија на „Медиазона“, „Медуза“ и руската служба на Би-Би-Си покажа дека мажите на возраст од 30 до 39 години биле најпогодени од војната, а меѓу речиси 6.000 убиени високи офицери биле дванаесет генерали.Домино ефектЗа да привлече нови војници, руската влада нуди бонуси за потпишување од 4.970 долари, месечна плата од 2.500 долари, речиси двојно поголема од националниот просек, и еднократна исплата од 158.000 долари за семејствата на загинатите. Во клима на висока инфлација и економска неизвесност, оваа стратегија се покажа како успешна.„Но, постои и домино ефект“, предупредува Д’Аниери. „Руската економија ќе има помалку квалификувани и полуквалификувани работници за производство и издржување на семејствата. Ова ќе изврши сериозен притисок врз руската економија на долг рок. Малку е веројатно дека овие проблеми ќе бидат решени ако војната продолжи.“ Недостатокот на работна сила веќе се чувствува – индустриските постројки работат со само 81% од капацитетот, далеку под очекувањата.Војната во Украина и масовната емиграцијаДемографската криза е дополнително влошена од емиграцијата. Од почетокот на инвазијата, речиси еден милион Руси, претежно образовани млади луѓе, ја напуштиле земјата, според проценките на Универзитетот Стенфорд. Првиот бран го сочинувале противниците на војната, кои се населиле во соседните земји како Грузија и Казахстан, додека вториот следел по објавувањето на делумна мобилизација во септември 2022 година.„Агресивната војна на Путин против Украина во голема мера ја оштетува иднината на Русија, со непотребните смртни случаи на стотици илјади војници на фронтот и емиграцијата на некои од најдобрите и најпаметните млади луѓе во Русија“, рече д-р Брајан Тејлор, директор на Институтот Мојнихан на Универзитетот во Сиракуза.Демографски колапс и неизвесна иднинаПокрај огромните жртви и егзодусот на населението, Русија се соочува и со опаѓање на стапката на наталитет и зголемување на стапката на смртност кај мажите. Според извештајот на Фондацијата Карнеги, луѓето над 65 години сочинуваат повеќе од 18% од населението, што е историски максимум и врши огромен притисок врз пензискиот и здравствениот систем. Во извештајот се наведува дека „колапсот на системот за социјално осигурување е многу реална перспектива“.Иако помалку од 1% од БДП е наменет за поддршка на семејствата, воениот буџет за 2025 година достигна 7,2% од БДП. Населението на Русија се намали од 147 милиони во 2021 година на 144 милиони во 2025 година, а Обединетите нации предупредуваат дека овој тренд би можел да продолжи.Во најлош случај, доколку не се решат демографските проблеми, населението на Русија би можело да се намали на само 57 милиони до 2100 година, што значи дека земјата би изгубила повеќе од половина од своето население во еден животен век.

