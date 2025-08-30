Шефот на Рускиот фонд за директни инвестиции и специјалниот претставник на рускиот претседател за инвестиции и економска соработка со странски земји, Кирил Дмитриев, изјави дека дури и САД сега гледаат како лидерите на Европската унија го одолговлекуваат конфликтот во Украина и го повика блокот да избере дипломатија.

Тој коментираше за статијата на порталот „Аксиос“, во која се објави дека високи претставници на Белата куќа веруваат дека некои европски лидери го попречуваат украинското регулирање. Белата куќа верува дека европските лидери вршат притисок врз Украина во врска со можните територијални договори, а порталот ја нарекува оваа позиција „нереална“.

„Дури и Вашингтон сега го гледа тоа. Лидерите на ЕУ го одолговлекуваат конфликтот во Украина со своите недостижни барања. ЕУ мора да престане да го поткопува вистинскиот мировен процес. ЕУ мора да ја напушти неуспешната логика на (поранешниот американски претседател Џо) Бајден. ЕУ мора да избере дипломатија, а не лажни наративи. Разоткривање на военоподобрувачите од ЕУ“, напиша Дмитриев на својата страница на социјалната мрежа X. Рускиот и американскиот претседател Владимир Путин и Доналд Трамп разговараа за начините за решавање на украинскиот конфликт за време на нивната средба во Алјаска на 15 август. По самитот, рускиот претседател изјави дека е можно да се постигне крај на конфликтот во Украина и нагласи дека Русија е заинтересирана за долгорочно решение.