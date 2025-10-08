Русија нема одговор на новата украинска стратегија: Сега увезува и бензин од Белорусија

0 SHARES Сподели Твитни

Извозот на бензин по воз од Белорусија до Русија се зголеми четирикратно во септември, бидејќи Русија се соочува со сериозен недостиг на гориво, објави вчера Ројтерс.Напади со беспилотни летала ги парализираа руските рафинерииСерија украински напади со беспилотни летала и ракети сериозно го нарушија работењето на руските рафинерии, клучен дел од воената економија на Кремљ. Некои фабрики целосно го запреа производството. Според извори од индустријата, белоруските рафинерии минатиот месец испорачале 49.000 тони бензин и 33.000 тони дизел во Русија. Количината на белоруско гориво извезено преку Русија се зголеми за околу 1 процент.Неколку руски региони воведоа ограничувања на потрошувачката и привремено замрзнување на цените на горивата откако нападите ги оштетија рафинериите и електраните. За да го ублажи недостигот, Русија планира да увезува бензин од Кина, Јужна Кореја и Сингапур, откако речиси 40 проценти од капацитетот на рафинеријата беше затворен, објави „Комерсант“.Украинските беспилотни летала ја менуваат војната на мореВо исто време, Украина претстави нова генерација на поморски дронови кои би можеле да го забрзаат развојот на поморското војување. Снимките објавени минатата недела од руски извори од нападите врз Туапсе и Новоросијск прикажуваат украински поморски брод со повеќе FPV дронови поврзани со оптички кабли во преклопни прегради по должината на трупот. Овие дронови, поврзани со оптички влакна, не користат радио сигнали, па затоа не можат да бидат блокирани од електронски контрамерки.

The Russians inspect a captured Ukrainian Magura Naval Drone outfitted with fibre optic drones onto. This thing must look like a spaceship to the average Russian caveman. pic.twitter.com/zaqoDS5sZi— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) September 27, 2025

Ова е првата позната употреба на беспилотни летала поврзани со оптички влакна лансирани од море. Досега, Украина ги користеше на копно, за напад на руски попречувачи и утврдени позиции. Со нивното поставување на поморски платформи, нивниот дострел е значително зголемен – секој брод сега делува како мобилен носач на беспилотни летала и практично може да се сметаат за „камикази“.Нови напади врз руската нафтена индустријаРуските воени блогери го поврзаа видеото со бран украински напади што ги онеспособија нафтените терминали во Новоросијск и Туапсе, привремено запирајќи ги пристанишните операции. Според аналитичарите, ова означува нова фаза во развојот на таканаречената украинска „дронска морнарица“, во која евтините платформи за еднократна употреба ги заменуваат традиционалните воени бродови.Уредникот на списанието „Тижден“, Јуриј Лапајев, напиша за Фондацијата Џејмстаун дека нападот од 24 септември бил „прв пат Украина да ја таргетира руската нафтена индустрија со поморски дронови“. Неколку дена подоцна, турски рибари пронајдоа дрон од типот „Магура“ натоварен со експлозив, исфрлен на брегот од морето, на речиси 1.500 километри од Украина.

Ukrainian naval drones serving as a platform for large bomber drones. Video by Lazar unit. https://t.co/V3xOuX36XM pic.twitter.com/Q9WX6Bmfu9— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 6, 2025

„Украина е лидер во развојот на беспилотни системи“Експертите велат дека обете страни сега експериментираат со начини за зголемување на дометот на беспилотните летала – особено моделите со FPV и моделите со оптички влакна. Русија развива свои „матични бродови“ од кои ќе лансира борбени дронови, додека Украина е предводник во комбинирањето на поморските и воздушните системи.„Украинските оператори можат да користат беспилотни летала поврзани со фибер-оптички кабел, кои се отпорни на пречки, за да постигнат точност во рок од десет сантиметри“, вели Дебора Ферламб, коосновач на инвестицискиот фонд „Грин Флег Венчрс“.Аналитичарот Рој Гардинер додава дека оваа иновација би можела да ја промени динамиката на војната во Црното Море, бидејќи овозможува напади врз руски цели без оглед на електронската одбрана.Според инженерот Хајнер Филип од иницијативата „Технологија обединета за Украина“, овие дронови тешко се неутрализираат – единствениот сигурен начин е физички да се прекине кабелот во лет.Со откривањето на беспилотни летала покрај турскиот брег и Краснодар, Украина сега работи речиси низ целото Црно Море. „Украинскиот развој на беспилотни летала за разни мисии сега е на ниво што дури ни најнапредните воени индустрии во светот не го достигнуваат“, вели Самуел Бендет од Центарот за нова американска безбедност.Евтини, за еднократна употреба и честопати ненаметливи, овие дронови постепено ги заменуваат традиционалните воени бродови – претворајќи ги морињата на војната во сцена на нова ера на „рој флоти“.



