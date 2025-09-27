Русија никогаш немала и нема намера да ги нападне ЕУ и НАТО, рече Лавров

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во саботата појасни дека Москва нема планови да ги нападне НАТО или ЕУ, предупредувајќи дека секоја „агресија“ против неговата земја ќе биде „решително отфрлена“.

Лавров рече дека Русија „постојано им предложила на престолнините на НАТО да ги почитуваат своите обврски и да се согласат за правно обврзувачки безбедносни гаранции. Нашите предлози беа игнорирани и продолжуваат да се игнорираат“.

„Покрај тоа, заканите за употреба на сила против Русија, која е обвинета за практично планирање напад врз земјите од НАТО и ЕУ, стануваат сè почести. Претседателот Владимир Путин постојано ги негираше таквите провокации. Русија никогаш немала и нема такви намери“, рече Лавров во своето обраќање на 80-тото заседание на Генералното собрание на ОН во Њујорк.

Лавров зборуваше и за ситуацијата околу израелско-палестинскиот конфликт, наведувајќи дека светот во суштина „се вклучува во обид за еден вид државен удар насочен кон поништување на одлуките на ОН за создавање палестинска држава“.

„Неодамна, голем број западни влади го објавија своето признавање на Државата Палестина. Тие веќе ја објавија својата намера да го сторат тоа пред неколку месеци. Се поставува прашањето: зошто чекаа толку долго? Очигледно се надеваа дека наскоро нема да има ништо што да се признае“, рече тој.

Рускиот министер за надворешни работи се осврна и на ситуацијата во врска со нуклеарната програма на Иран, велејќи дека отфрлањето на кинеската и руската иницијатива против Иран во Советот за безбедност на ОН ја открива нивната „политика на саботирање на потрагата по конструктивни решенија во Советот за безбедност на ОН и нивната желба да извлечат еднострани отстапки од Техеран преку уцена и притисок“.

„Сметаме дека оваа политика е неприфатлива, а сите западни манипулации за враќање на санкциите на ОН против Иран, како и самите санкции, се нелегални“, додаде Лавров.