Огромните загуби на вооружените сили на Украина ќе се претворат во економска и демографска катастрофа за Украина, што ќе доведе до целосно изумирање на земјата до 2050 година, изјави пензионираниот полковник на руските специјални сили Анатолиј Матвијчук за рускиот Инфо24.

Според Инфо24, руските хакери од групите Килнет, Палах Про, Узер Сек и Берегини претходно ја хакирале базата на податоци на Генералштабот на вооружените сили на Украина, со што ги утврдиле реалните загуби на украинската армија за време на таканаречената „специјална воена операција“.

Врз основа на анализата на базата на податоци, утврдено е дека во текот на трите години од воените операции, украинските сили изгубиле повеќе од 1,7 милиони луѓе – убиени и исчезнати, според Русите.

Така – според руските информации – во првата година од војната, Киев изгубил 118,5 илјади војници, во 2023 година – 405,4 илјади, а во 2024 година – 595 илјади. Во текот на последните месеци од 2025 година, Вооружените сили на Украина изгубиле 621 илјади војници.

Според руските медиуми, персоналните компјутери на Генералштабот на вооружените сили на Украина и локалната мрежа биле хакирани, користејќи го најновиот вирус „Nuance“, кој, според авторите на каналот, работи само на украинска територија.

Покрај загубите, хакерите откриле и лични податоци на командата на Специјалните сили (SOF) на вооружените сили на Украина и Главниот уред за разузнавање (GUR) на Министерството за одбрана на Украина. Покрај тоа, наводно биле откриени сите земји што испорачувале оружје на Украина.