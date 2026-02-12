Русија повторно ги бомбардира украинските градови со ракети, неизвесна нова рунда преговори под покровителство на САД

0 SHARES Сподели Твитни

Русија лансираше бараж од балистички ракети и беспилотни летала врз украинските градови во текот на ноќта, соопштија официјални лица во четврток, додека украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека Москва се „двоуми“ во врска со новата рунда разговори посредувани од САД за прекин на непријателствата.

Според него, Вашингтон предложил нови преговори следната недела меѓу руската и украинската делегација во Мајами или Абу Даби, во Обединетите Арапски Емирати, каде што се одржа последниот состанок, изјави Зеленски доцна во среда.

Украина „веднаш потврди“ дека ќе учествува, додаде тој.

„Засега, колку што разбирам, Русија се двоуми“, рече Зеленски.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави во четвртокот дека се очекува нова рунда разговори „наскоро“, но не даде дополнителни детали.

Американските претставници не коментираа за можноста за нови преговори како дел од едногодишниот мировен ангажман на администрацијата на Доналд Трамп. Зеленски минатата недела изјави дека САД им дале рок на Украина и Русија до јуни да постигнат договор.

Но, како што се приближува четвртата годишнина од руската инвазија на соседната земја, несогласувањата меѓу Москва и Киев за клучните прашања го попречуваат постигнувањето на сеопфатен договор. Меѓу спорните теми се кој ќе ги добие украинските територии што руската армија досега ги окупираше, особено во индустриското срце на истокот, Донбас, како и барањата на Москва Киев да предаде дополнителни територии.

Украина бара безбедносни гаранции поддржани од Западот, вклучително и датум за пристапување во Европската Унија и договорен пакет за повоена реконструкција пред да може дури и да размисли за потпишување на предложениот договор од 20 точки, рече Зеленски.

Во меѓувреме, Русија продолжува да ги таргетира цивилните области во Украина, вклучувајќи ги станбените области и енергетската инфраструктура, а Москва не одговори на предлогот на САД за „енергетско примирје“ што би вклучувало запирање на украинските напади со беспилотни летала врз руските нафтени постројки, рече украинскиот претседател.

Во текот на ноќта од среда кон четврток, Русија испали 219 дронови со долг дострел, 24 балистички ракети и една наведувана воздушна ракета кон Украина, соопштија украинските воздухопловни сили.

Главните цели беа украинскиот главен град Киев, вториот по големина град Харков, Днепар во централниот дел од земјата и јужниот пристанишен град Одеса, соопштија воздухопловните сили. Сите овие градови со месеци се соочуваат со немилосрдно бомбардирање.

Четири лица се повредени во руските напади во Дњепарк, вклучувајќи четиригодишно девојче и новородено момче, објави регионалниот шеф Олександар Ханжа на Телеграм.

Неколку станбени згради се оштетени во Киев, а две лица се повредени, соопшти градската администрација.

Температурите се искачија над нулата во Киев, но сè уште е многу ладно. Градоначалникот Виталиј Кличко изјави дека речиси 2.600 станбени згради останале без греење откако нападите оштетиле клучна инфраструктура.

Во Одеса, едно лице е повредено, додека еден облакодер е делумно уништен, а пазар и супермаркет се погодени од пожар, изјави регионалниот лидер Олександр Ханжа на Телеграм.

The post Русија повторно ги бомбардира украинските градови со ракети, неизвесна нова рунда преговори под покровителство на САД appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: