Центарот за односи со јавноста на Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) соопшти дека на 17 август е спречен обид за напад врз нуклеарната централа Смоленск од страна на беспилотно летало на вооружените сили на Украина.

Според ФСБ, леталото од типот „Спис“ било потиснато над територијата на централата со помош на сили за електронско војување. Во соопштението се додава дека Украина продолжува да спроведува провокации и обиди за напади врз нуклеарни објекти со беспилотни летала.