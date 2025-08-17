Русија тврди дека соборила 46 украински дронови во текот на ноќта

Руските сили за воздушна одбрана собориле 46 украински беспилотни летала над руска територија во текот на изминатата ноќ, соопшти утрово Министерството за одбрана на Русија.

Според официјалното соопштение, 16 дронови биле уништени над Белгородската област, 14 над Нижни Новгород, девет над Воронеж, а три над Брјанската област.

Дополнително, по еден беспилотен леталo бил соборен над Курскиот, Орјолскиот, Калушкиот и Смоленскиот регион, јави новинската агенција РИА Новости.