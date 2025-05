0 SHARES Сподели Твитни

Руското Министерство за одбрана синоќа објави дека нивните трупи освоиле уште две населени места како дел од офанзивата во источкна Украина.

💥West of Novooleksandrivka, the enemy launched an armored attack toward Novomykolaivka. 🇺🇦Ukrainian Cossacks repelled the mechanized assault, destroying everything that moved toward their positions.#СлаваУкраїні#SlavaUkraïni pic.twitter.com/llhXXJmWdT— Kakka🎖️ (@kakkamax) May 15, 2025

Сепак, Киев не го потврди ова, иако врховниот командант на украинските сили изјави дека борбите се водат по должината на повеќе од 1.100 километри од фронтовската линија.

The Russian flag was flying at the Torske settlement in the Lyman direction.Add us on telegram : https://t.co/j4oscGIzkHAdd us on X : https://t.co/Z3ywHUPnLh pic.twitter.com/37wHWkWLID— Uncensored News (@uncensorednews9) May 15, 2025

Во соопштението за медиумите од руското Министерство за одбрана се наведува дека руските сили го зазедоа селото Новоолександривка, кое се наоѓа во близина на Покровск – важен логистички центар што Москва безуспешно се обидува да го освои со месеци.

Im Norden der Volksrepublik Donezk hat die Truppengruppe West der russischen Armee gestern das Dorf Torske erobert und rückt werden nach Westen auf die Stadt Lyman vor. pic.twitter.com/DAarOPSXDi— Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) May 16, 2025

Исто така, се наведува дека руските трупи ја презеле контролата врз градот Торске на североисток, во близина на градовите Славјанск и Краматорск, кои Русија ги таргетира како долгорочни стратешки цели.

🚨 🚨 #BreakingNews Russia says forces capture two settlements, Ukraine says fighting continues throughout front https://t.co/IJVbJrdXWERussian forces claimed to have seized Novooleksandrivka and Torske in eastern Ukraine, aiming for strategic hubs like Pokrovsk, Sloviansk, …— Instant News ™ (@InstaBharat) May 16, 2025

Украинскиот Генералштаб, во својот доцноноќен извештај, ја спомена Новоолександривка како една од многуте населби под руски напад, но не го спомена Торске.Популарниот воен блог „ДипСтејт“ објави дека руските сили се обиделе да го освојат Торске, но биле одбиени.



