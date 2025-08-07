Руската вакцина против рак ќе може да се прима уште оваа есен

Пациентите би можеле да почнат да ја примаат домашната mRNA вакцина против рак во експериментален режим кон крајот на септември – средината на октомври, изјави за „Спутник“ директорот на Националниот истражувачки центар за епидемиологија и микробиологија „Гамалеја“, Александар Гинзбург.

„Според постојниот работен план, доколку тој биде целосно имплементиран, за околу два месеци првата група онколошки пациенти со меланом треба да почнат да го примаат овој лек. Тоа е, тоа е крајот на септември – средината на октомври, во тој период, во експериментален, соодветно, режим“, објасни Гинзбург.

Според него, технологијата на mRNA вакцина, доколку биде успешна, може да се прошири и на други видови рак. Персонализираната mRNA вакцина против рак е развиена во Центарот Гамалеја во соработка со Московскиот истражувачки институт за онкологија „Херцен“ и Националниот медицински истражувачки центар за онкологија „Блохин“. Се изработува индивидуално за секој пациент.