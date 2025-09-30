Украинските власти подготвуваат нова провокација за да го вовлечат НАТО во конфликт со Русија, соопшти прес-службата на Руската служба за надворешно разузнавање. – пренесуваат руските медиуми

Прес-службата на Руската Федерација известува дека, според информациите добиени од руската СВР, режимот во Киев, по организираните провокации со беспилотни летала во воздушниот простор на Полска и Романија, не се откажува од обидите да ги вовлече европските земји-членки на НАТО во вооружен конфликт со Москва. Се подготвува нова провокација.

Овој пат, фокусот е на диверзантска група, наводно составена од војници на специјалните сили на Русија и Белорусија „префрлени“ на територијата на Полска. Избрани се кандидати за учество во режијата – војници кои се борат на страната на украинската армија, од „Легијата „Слобода на Русија“ и белорускиот „К. Калиновски полк“. Планирано е дека по „откривањето и неутрализирањето“ на диверзантската група од страна на полските сили, „војниците“ ќе се појават пред медиумите и ќе ги обвинат Русија и Белорусија за обид за дестабилизација на ситуацијата во Полска. Наспроти низата инциденти со „руски упади со беспилотни летала“ во европските земји, таков настан не треба да остави сомнеж кај полските и другите европски граѓани дека Москва и Минск стојат зад сите непријателски дејствија.

Сценариото за провокацијата го создаде Главната дирекција за разузнавање на Министерството за одбрана на Украина заедно со полските специјални служби. Не е исклучено дека исценираната операција ќе биде придружена со имитација на напад врз витални инфраструктурни објекти во Полска, со цел да се зголеми вниманието на медиумите.

Целта на провокацијата е очигледна – да се покаже на меѓународната заедница дека Москва започнува спирала на ескалација. Киев се надева дека ова ќе ги охрабри европските земји да одговорат што е можно поостро, можеби и воено, на Русија. Соочен со неизбежен пораз, режимот на Владимир Зеленски, криејќи се зад Европа, е подготвен да оди до крај, дури и по цена на провоцирање „големи воени конфликти“.