Руската ФСБ објави неверојатно видео: Жена се обиде да постави бомба под возило во Санкт Петербург

Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) соопшти во четврток дека уапсила 23-годишна жена која наводно се обидела да постави бомба под автомобилот на вработен во одбранбената индустрија во Санкт Петербург.ФСБ тврди дека жената ги следела движењата на вработената од април, кога се преселила во Санкт Петербург. Ниту идентитетот на жената, ниту името на вработената не се откриени.Видео објавено од државните новински агенции, снимено од ФСБ, го прикажува моментот кога една жена е уапсена откако надзорна камера ја снимила како става нешто под паркирано возило.„Ми рекоа да најдам автомобил и ќе ми платат“, рече жената, со замаглено лице, додека обезбедувањето ја држеше на земја.

Footage of the arrest of a woman in St. Petersburg at the moment she was planting a bomb under the car of an employee of a defense enterprise.The woman was reportedly working for Ukrainian intelligence in exchange for the promise of citizenship in one of the European Union… pic.twitter.com/2fD0b1sPPH— Clash Report (@clashreport) July 3, 2025

„Се обидував да ставам некаков уред под автомобилот“, додаде таа кога ја прашаа што прави.Во своето соопштение, ФСБ тврди дека во јуни 2024 година, жената „проактивно контактирала“ со украинските специјални служби преку апликациите WhatsApp и Telegram.„Таа ги информираше за нејзината подготвеност да учествува во саботажи и терористички активности, за да ѝ помогнат да ја напушти Русија и да добие државјанство на земја од ЕУ“, се вели во соопштението на безбедносната агенција.Пред да се пресели во Санкт Петербург, жената беше обвинета за пишување антивоени слогани со спреј и обид за запалување на железничката инфраструктура во московскиот регион.Таа беше приведена и обвинета за обид за тероризам, како и за нелегално складирање и транспорт на експлозиви.



