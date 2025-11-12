Руска академија на науките: Силен блесок е забележан на Сонцето насочен кон Земјата

Силен блесок е забележан на Сонцето насочен директно кон Земјата, објави Лабораторијата за сончева астрономија на Институтот за вселенски истражувања (IKI) на Руската академија на науките.

„На Сонцето се случува моќна експлозија. Неговиот максимум сè уште не е познат“, објави лабораторијата на својот Телеграм канал.

Графикон објавен на веб-страницата на лабораторијата покажа дека моќноста на експлозијата веќе ја надминала класата X и продолжува да расте, објави агенцијата РИА Новости.

Подоцна, лабораторијата на Руската академија на науките изјави дека експлозијата го достигнала највисокото ниво на петстепена скала и дека е означена како класа X1.79.

Како што е наведено, последната експлозија на Сонцето ја надминала претходната од 25 август, класа M4.6, која достигнала четврто ниво на скалата.

Во тоа време, научниците предупредија за можен зголемен ефект на сончевата активност во наредниот период.