Еден од најголемите руски производители на дронови, АО Кронштат, е на работ на банкрот по неколкумесечни финансиски проблеми и зголемен број тужби. Во последните месеци, компанијата се соочи со десетици барања за наплата на долгови од седум милиони долари.Групацијата Кронштат е основана во 2011 година како една од првите модерни руски компании во областа на беспилотни летала и беспилотни летала. Беше замислена како компанија што ќе ја снабдува руската армија со беспилотни летала од средна категорија (MALE) кои ќе бидат способни за долгорочно извидување, како и за борбени операции.Сепак, зголемувањето на бројот на мали компании што произведуваат беспилотни летала со FPV и наведувана муниција во Русија целосно ја поткопа конкурентноста на компанијата од Кронштат. Конечно, водечкиот акционер на компанијата AFK Sistemi го повлече својот капитал на крајот на 2022 година, по што руската армија го изгуби и интересот за беспилотните летала на групацијата Кронштат.Од друга страна, санкциите наметнати од Соединетите Американски Држави и Европската Унија дополнително ја оптоварија компанијата, намалувајќи го пристапот до клучни компоненти произведени во странство и зголемувајќи ги трошоците.Особено тежок предизвик за сериското производство беа наметнатите напади на украински беспилотни летала и беспилотни летала, при што значаен дел од инфраструктурата беше оштетен и уништен.Иако компанијата ги претстави јуришните беспилотни летала „Сириус“ и „Орион“ како руски алтернативи на американскиот „MQ-9 Reaper“ и турскиот „TB-2 Bayraktar“, растот на загубите се зголемува од година во година.Земајќи ги предвид сите работи, повеќето руски медиуми наведуваат дека државниот конзорциум на воени фабрики би можел да ја затвори компанијата „Кронштат“ без оглед на нејзините технолошки можности.

