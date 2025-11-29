Рускиот напад врз Киев остави повеќе од половина милион луѓе без електрична енергија, беа испукани 36 ракети и 600 беспилотни летала (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќе од 600.000 луѓе во регионот Киев во Украина останаа без електрична енергија во саботата наутро по рускиот напад во текот на ноќта.

Украинското Министерство за енергетика објави дека повеќе од 500.000 од нив се наоѓаат во самиот главен град, а останатите во околниот регион. Загубите на електрична енергија ги припиша на ракетни и беспилотни напади врз енергетската инфраструктура во градот и неколку други региони.

Околу 36 ракети и речиси 600 дронови беа лансирани врз цели низ Украина во текот на ноќта, соопштија официјални лица, при што загинаа тројца, а десетици други беа ранети.

Русија ги засили нападите врз цивилната и енергетската инфраструктура на Украина додека земјата, која е во криза, се приближува кон зима, и покрај напорите предводени од САД за обезбедување мировен договор.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека започнало „масовен удар… врз украинските претпријатија од воено-индустрискиот комплекс и енергетските капацитети што ја поддржуваат нивната работа“.

„Дтек Енерџи“, која опслужува објекти во Киев, подоцна во саботата соопшти дека електричната енергија е вратена на повеќе од 360.000 семејства.

Покрај енергетската инфраструктура, во нападите во текот на ноќта беа погодени и неколку станбени згради, соопштија украинските власти.

Гласни експлозии се слушнале низ Киев рано наутро во саботата. Подоцна биле видени служби за итни случаи како помагаат во спасувањето на запалените станбени згради оштетени од успешните напади.

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, изјави дека меѓу 29-те повредени во градот има и едно 13-годишно дете.

Украинската воена авијација објави дека соборила 558 дронови и 19 ракети.

Во недела се очекува температурите да паднат на 2°C во Киев, каде што просечните температури во декември се под нулата.

Украина ја нападна руската енергетска инфраструктура, вклучувајќи ги рафинериите за нафта и магацините, особено со оружје со долг дострел што може да навлезе длабоко во Русија. Се вели дека ова е со цел да се ограничат приходите на руските воени напори од главниот руски извоз.

Украинската безбедносна служба во саботата соопшти дека погодила два танкери за нафта во Црното Море за кои се верува дека се дел од таканаречената руска „флота во сенка“ од бродови што се користат за избегнување на меѓународните санкции.

Објавено е видео на кое се гледа воден дрон како се движи кон еден од бродовите, по што следело видео на кое се гледа оган и чад како се издига од страната на бродот.

Последниот бомбашки напад се случи додека украинските преговарачи се подготвуваа за разговори со американски претставници овој викенд.

Американскиот претседател Доналд Трамп ги повикува двете страни да го прифатат нацрт-мировниот план, кој првично беше силно поддржан од Русија, но подоцна беше ревидиран за време на разговорите со Украинците и нивните европски сојузници во Женева.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ги поздрави дипломатските напори, нагласувајќи ја потребата на Киев да го задржи својот суверенитет и способноста да се брани од каков било иден напад.

Во четврток, претседателот Владимир Путин ги повтори своите клучни барања за прекин на војната, велејќи дека Русија ќе ја прекине својата офанзива само ако украинските трупи се повлечат од територијата што ја бара Москва.

Руските сили моментално контролираат поголем дел, но не целиот источен регион Донбас во Украина, како и делови од јужна Запорожје и Херсон. Американските и европските сојузници повикаа на замрзнување на војната по сегашната линија на фронтот.

Путин, исто така, потврди дека се очекува американска делегација, вклучувајќи го и специјалниот претставник Стив Виткоф, да пристигне во Москва во првата половина од следната недела за да разговара за нацрт-мировниот план.

