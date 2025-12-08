Руските медиуми ликуваат: „Трамп повеќе не е татко на Европа“ (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Дописникот на BBC-EV за Русија, Стив Розенберг, го разгледува рускиот печат откако Белата куќа ја објави новата стратегија за национална безбедност на САД. Стратегијата е пречекана со отворен ентузијазам во Русија, речиси триумфално, бидејќи за прв пат повеќе не ја дефинира Русија како голема закана, а во исто време жестоко ја напаѓа Европската Унија.

Розенберг го сумира расположението во објава на социјалните мрежи: „Денес, руските весници ја слават новата стратегија за национална безбедност на САД. Еден руски весник за импликациите врз Европа: „Трамп повеќе не е нивни татко“. Портпаролот на Кремљ коментира: „Прилагодувањата во новата стратегија во многу аспекти одговараат на нашата визија.“

Подолу, репортерот на Би-Би-Си дава детален преглед на насловите и пораките од руските медиуми.

Today’s Russian papers are loving the new US national security strategy. One Russian paper on implications for Europe: “Trump isn’t their Daddy any more.” Kremlin spokesman comments: “The adjustments in the updated strategy correspond in many ways to our vision” #ReadingRussia pic.twitter.com/F8NKSZOxGg— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) December 8, 2025

„Можете да разберете зошто Путин се смее“

Розенберг потсетува дека на рускиот претседател Владимир Путин му била дадена двојна причина за задоволство: прво, посета на Индија која покажа дека западната изолација на Русија не функционира, а потоа и нова американска стратегија која била пречекана во Москва како политички подарок.

Претходната верзија на документот од администрацијата на Бајден зборуваше за „акутна закана од Русија“ и „руска агресија“. Новата верзија од Белата куќа на Трамп користи, како што забележува новинарот, „значително поблаг јазик за Русија“, додека ја обвинува Европската Унија за поткопување на политичките слободи и суверенитет.

Владини медиуми: „Револуционерно. Русија повеќе не е закана“

Рускиот државен весник „Росијскаја газета“ ја нарекува новата стратегија „револуционерен документ“ и го слави фактот дека Русија е отстранета од листата на закани.

„Комосомолскаја правда“ ја сумира пораката на Вашингтон велејќи: „Москва повеќе не е наш непријател“, тврдејќи дека Трамп „нагло ги промени приоритетите на американската надворешна политика“.

Стратегијата зборува за Европа, пишуваат руските медиуми, „речиси со презир“, велејќи ѝ на Унијата да престане да „јава на грбот на Америка“ кога станува збор за одбраната и безбедноста. Пораката е јасна: време е Европа сама да ги реши своите проблеми.

„Трамп повеќе не им е татко“

Весникот „Московски комсомолец“ објавува наслов: „Трамп повеќе не им е татко“. Весникот цитира делови од стратегијата во кои се тврди дека администрацијата на Бајден „имала нереални очекувања за војната во Украина“, додека европските влади се опишани како „нестабилни малцински влади кои ги кршат демократските принципи“.

Во својот коментар, весникот заклучува: „Во последно време, европските лидери развија прилично успешна стратегија против Трамп: прво го фалат, потоа го критикуваат. Но, сега нема „подоцна“. Удри метеор. Изгледа дека диносаурусите наскоро ќе изумрат.“

„Америка сака да поттикне отпор во Европа“

Како и другите медиуми, „Комерсант“ истакнува дека стратегијата отворено предвидува „поактивна улога на САД во политичките процеси на континентот“, вклучително и „негување на отпор кон моменталната траекторија на Европа во рамките на самите европски нации“.

Во документот се обвинуваат европските држави за „саботација на напорите за завршување на војната во Украина“. Според Розенберг, ваквите коментари од американските претставници се појавиле во текот на годината, но сега тие за прв пат се запишани во официјалната стратегија – што беше многу позитивно прифатено во Москва.

„Комосомолскаја правда“ го цитира портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков: „Прилагодувањата во ажурираната стратегија во многу аспекти одговараат на нашата визија“.

Рускиот печат еуфоричен за геополитиката – но не и за економијата

Додека руските медиуми се фалат со американската стратегија, економските вести се многу помрачни. „Московски комсомолец“ предупредува дека „2026 година може да биде фатална за банките“, пишувајќи за можна системска криза до октомври истата година.

Сепак, „Независимаја газета“ истакнува дека бензинот во Русија „сега е за 8 проценти поскап отколку во САД“.

Анкета на рускиот печат од страна на Стив Розенберг од Би-Би-Си покажува речиси еуфорично славење на американското свртување кон Европа и избегнување на суров јазик кон Кремљ. Во исто време, економските сигнали во Русија укажуваат на растечки проблеми што дури ни политичкиот симболизам не може да ги прикрие.

