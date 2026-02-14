Руските медиуми јавуваат дека 177.433 руски војници се убиени во Украина од почетокот на војната

0 SHARES Сподели Твитни

Независните руски медиуми „Медијазона“ и „Би-Би-Си Рус“ ги потврдија идентитетите на 177.433 руски војници убиени во Украина до 13 февруари, а новинарите забележуваат дека вистинскиот број на жртви е веројатно значително поголем од јавно достапните податоци.

Од почетокот на февруари, имињата на уште 9.291 руски војници се додадени на списокот на жртви, врз основа на податоци собрани од јавно достапни извори. Руските новинари истакнуваат дека се потпираат на некролози, најави од роднини, извештаи од регионални медиуми и изјави од локалните власти за да потврдат секоја поединечна информација.

Според „Медиазон“ и „Би-Би-Си Рус“, потврдениот број на жртви вклучува повеќе од 57.200 волонтери, 21.400 регрутирани затвореници и 17.000 мобилизирани војници, додека досега се евидентирани 6.414 офицери. Секој запис се внесува рачно и се проверува од волонтери за да се избегнат дупликати записи во базата на податоци.

Руските власти не ги објавуваат своите податоци за загубите, додека претседателот Володимир Зеленски во интервју за Франс ТВ на 4 февруари изјави дека најмалку 55.000 украински војници загинале на бојното поле од почетокот на војната. Во текот на првите две години од инвазијата, Киев главно избегнуваше да коментира за сопствените загуби.

Зеленски, исто така, за Франс ТВ изјави дека Русија ќе продолжи да трпи огромни загуби ако се обиде насилно да го окупира целиот исток од Украина. Неговите изјави доаѓаат во моментот на нова рунда трилатерални мировни преговори меѓу Украина, Русија и Соединетите Американски Држави, во кои статусот на Источен Донбас останува едно од клучните отворени прашања.

И покрај големите загуби, Русија успеа да оствари ограничен напредок во некои делови од фронтот благодарение на новите војници по договор кои ги надоместија човечките загуби. Отворениот украински проект за мапирање „ДипСтејт“ наведува дека руските сили окупирале 4.336 квадратни километри украинска територија во 2025 година, што е помалку од еден процент од површината на земјата.

Генералштабот на вооружените сили на Украина проценува дека од 13 февруари, Русија изгубила приближно 1.250.950 припадници на своите трупи во Украина од 22 февруари 2022 година. Овие бројки не ги делат мртвите и ранетите, туку се смета дека ги вклучуваат убиените, ранетите, исчезнатите и заробените војници.

