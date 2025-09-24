Руски авион прелета над германска фрегата во Балтичкото Море

Руски воен авион прелетал над фрегата на германската морнарица во Балтичкото Море, изјави германскиот министер за одбрана, Борис Писториус.

Упадите на руски беспилотни летала и борбени авиони длабоко во полскиот и естонскиот воздушен простор и прелетувањето на германска фрегата во Балтичкото Море во рок од неколку дена јасно покажуваат дека Русија буквално ги тестира своите граници, вклучително и оние што им припаѓаат на земјите-членки на НАТО, со зголемена фреквенција и интензитет“, рече Писториус.

Тој ги даде забелешките кога ги повика пратениците во Бундестагот, долниот дом на германскиот парламент, да го одобрат буџетот на Министерството за одбрана за 2026 година.

Министерот рече дека рускиот претседател Владимир Путин „сака да ги провоцира земјите-членки на НАТО и да ги идентификува, разоткрие и искористи перцепираните слабости во алијансата“.

Но, Писториус рече дека Путин не бил во право.

„Алијансата одговори на руските провокации со јасно единство и решителност, но во исто време и со потребната смиреност што е особено важна овие денови.“

Предлог-буџетот на германската влада за 2026 година вклучува 82,69 милијарди евра редовни апропријации и дополнителни 25,51 милијарди евра за посебен воен фонд создаден по руската инвазија на Украина. Во буџетот за 2025 година, редовните апропријации изнесуваа 62,43 милијарди евра, а посебниот фонд од 24,06 милијарди евра