Руски астролог тврди: Овие 2 хороскопски знаци добиваат премија или брзо ќе се збогатат – и тоа веќе до ноември

Астролошката прогноза од Русија открива: Бикот и Водолијата добиваат шанса за богатство, бонуси и деловен успех – до ноември. Дали сте меѓу нив?

Во морето од дневни астро прогнози, рускиот астролог Павел Глоба се издвојува со својата прецизност и смели тврдења. Овој пат, неговата најнова анализа предизвика бура меѓу љубителите на хороскопот: тој тврди дека двата знака ќе доживеат финансиски бум до крајот на ноември – без разлика дали преку добивка на лотарија, наследство или ненадејна деловна можност.

Кои се среќниците?

Според Глоба, најголемата шанса за збогатување е за Лавот и Стрелецот. За Лавовите, вратите се отвораат преку контакти со странски земји, додека Стрелците можат да очекуваат неочекуван прилив на пари – или преку инвестиција што конечно вроди со плод, или преку игра на среќа.

Лав – време е да блеснете

Лавовите веќе некое време се под влијание на планети што им носат можности за експанзија и раст. Ако сте Лав, сега е време да преземете ризици – но мудро. Глоба советува да обрнете внимание на понудите што доаѓаат ненадејно, особено оние што вклучуваат соработка со странци или онлајн проекти.

Стрелец – среќата ви тропа на врата

За Стрелците, следните три месеци носат неочекувани пресврти. Ако сте почувствувале како да тапкате со прстот на ногата, подгответе се – парите може да дојдат од насока за која дури и не сте размислувале. Глоба советува да не ја игнорирате вашата интуиција и да не се плашите да инвестирате во она што ви „мириса“ на успех.

Дали ова е шансата што ја чекавте?

Иако астрологијата не е егзактна наука, многумина тврдат дека Глоба ретко греши. Ако сте Лав или Стрелец, можеби е време да ги слушате ѕвездите. А ако не сте – не очајувајте. Среќата се менува, а ѕвездите се движат. Важно е да бидете будни и отворени за можностите што доаѓаат.

