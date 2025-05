Руски воен хеликоптер се сруши во близина на Курск: Екипажот загина, ова е причината за несреќата! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Воениот хеликоптер Ми-8 се урна за време на планиран лет во Орјолската област, а сите членови на екипажот загинаа, соопшти Московскиот воен округ.– Хеликоптерот Ми-8 се урна за време на планираниот лет во Орјолската област. Хеликоптерот паднал во ненаселена област. Немаше никаква штета на земјата. Екипажот беше убиен. Прелиминарна причина за несреќата е технички дефект – се наведува во соопштението.

Russian Mi-8 military helicopter crashed on Oryol region of Russia. Preliminary pilots are dead. pic.twitter.com/VtcHgEkHYG— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 23, 2025

Во соопштението се додава дека комисија на руските воздухопловни сили долетала на местото на падот на хеликоптерот.

‼️🇷🇺🚁🪖💥 Mi-8 helicopter crashed during scheduled flight in Oryol region — mediaAccording to preliminary data, the cause of the accident was a technical malfunction. The entire crew died. #Russia pic.twitter.com/pdyvJbqx9L— Maimunka News (@MaimunkaNews) May 23, 2025

Орелскиот регион се наоѓа во западниот дел на Русија, во близина на Курск.



