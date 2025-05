Руски дрон погоди цивилен минибус, загинаа деветмина, соопшти Киев …

0 SHARES Сподели Твитни

Во напад на руско беспилотно летало е погоден минибус со цивили во регионот Суми, во близина на руската граница, при што загинаа девет лица, а четворица беа ранети, соопштија украинските власти.

Нападот на 17 мај дојде еден ден откако првите директни мировни преговори по повеќе од три години завршија без позитивен резултат и кога Киев ја обвини Москва за „неприфатливи“ барања. Русија ги отфрли повиците на Украина, европските земји и Соединетите Држави за 30-дневен прекин на огнот во војната, сега веќе во нејзината четврта година од целосната инвазија на Русија на Украина во февруари 2022 година.

Нападот е извршен со дрон, соопшти регионалната воена управа на Суми. Националната полиција на Украина обвини дека руските сили намерно го гаѓале комбето, кое се користело како меѓуградски автобус. Беше погоден во близина на градот Билопиља, недалеку од руската граница.

Сликите објавени од Националната полиција на Телеграм покажаа извалкан минибус Мерцедес и остатоци расфрлани на патот.

Немаше моментален коментар од Русија, која тврди дека не цели цивили и покрај многуте докази за спротивното. Регионот Суми е место на чести руски напади.

