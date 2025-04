Руски ракети паднаа врз Киев: Се започна во зори, луѓето се кријат во метрото!

0 SHARES Сподели Твитни

Главниот град на Украина, Киев , рано утринава беше под жесток ракетен напад , во кој беа погодени областа Дарницки , како и делови од областите Соломијан и Оболон . Нападот предизвикал големи пожари , а на терен веднаш биле испратени екипи за итна помош и пожарникари , пренесува Укринформ .Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, на својот канал Телеграм објави дека медицински тимови биле испратени во областа Дарница , каде што биле пријавени првите жртви.“Putin wants peace” – TrumpKyiv after the Russian ballistic missile attack. pic.twitter.com/GpQprgxSm4— Natalka (@NatalkaKyiv) April 6, 2025„Медицинскиот тим е на пат кон областа Дарница“, рече Кличко, додавајќи дека нападот сè уште трае .Неколку моменти подоцна, градоначалникот потврди дека итни екипи биле испратени во областа Оболон по повик за помош, пренесува kyivpost .„Медицински тимови се на пат кон областа Оболон откако добија повици“, рече тој.Early Sunday morning in Kyiv…21st century…Kyiv residents hide in underground station from terrorist attack by a crazy neighbour The world does not care. pic.twitter.com/9UkPaSqLM3— Xenta (@Xenta777) April 6, 2025Според Тимур Ткаченко , шеф на Воената управа на градот Киев, пожарите избувнале во областите Дарница и Оболон поради непријателски напад.„Спасувачките тимови се веќе на пат“, рече Ткаченко во објавата на Телеграм.Градоначалникот Кличко подоцна објави дека проектилот ја погодил и населбата Соломијански , како и дека има жртви во областа Дарница . Тој, исто така, потврди дека делови од ракетни системи паднале на две локации во областа Оболон, на територијата на нестанбени згради❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 – Ukrainian sources report that an Iskander-M ballistic missile struck a store in Kyiv, causing extensive damage in the Obolon district, including a large crater and destroyed buildings. The Russian attack, part of a broader overnight offensive, involved UAVs, Caliber… pic.twitter.com/HKcpQ0QZFB— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 6, 2025„Пожари се регистрирани во областите Дарнички, Соломијан и Оболон. Има жртви и во областа Дарнички. Медицинските и други служби се на терен“, рече Кличко.Укринформ пренесува дека три жртви од рускиот ракетен напад биле пренесени во болница од областа Дарницки.На социјалните мрежи се појави видео од метрото во Киев, на кое жителите на главниот град на Украина најдоа засолниште од најновите руски напади.Пред ракетниот напад, беше забележан и напад со беспилотни летала над градот , а противвоздушната одбрана на Украина беше активна во Киев и неговата околина. Надлежните служби се уште се на терен, а ситуацијата се развива.



