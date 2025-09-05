Руски шпионски дронови над Германија: Зошто Бундесверот не може да ги собори?

0 SHARES Сподели Твитни

Руските извидувачки беспилотни летала сè повеќе летаат над Источна Германија за да ги следат пратките на оружје во Украина. Западните разузнавачки служби регистрирале повеќе од 530 такви летови само во првите три месеци од оваа година. Беспилотните летала ги следат променливите рути на воените транспорти за да откријат кое оружје, каде и кога пристигнува на украинскиот фронт, пишува „Еуроњуз“.Ова го потврдија три западни разузнавачки служби за германското списание „ВиртшафтсВохе“. Портпаролот на германското Министерство за одбрана објасни за „Еуроњуз“ дека Бундесверот (германската армија) е единствено одговорна за своите локации, додека Министерството за внатрешни работи и Државната служба се одговорни за безбедноста на цивилната инфраструктура. При одбраната на сопствените локации, војската мора да се води од принципот на пропорционалност и да избегнува ризик за цивилите, особено ако постои сомневање дека дронот носи експлозиви.Руски очи на германското небоОд почетокот на руската инвазија на Украина во 2022 година, Москва е осомничена за водење хибридна војна на западно тло. Според извештајот, беспилотните летала особено често се гледале над базите на Бундесверот, како што е поморската база Вилхелмсхафен, и над терминалите за течен природен гас и железничките линии, објави весникот „Билд“, повикувајќи се на интерен документ на Федералната канцеларија за криминална полиција (БКА).Само во јануари, шест беспилотни летала беа забележани над воздухопловната база Швесинг, каде што украинските војници беа обучени да ги користат системите за воздушна одбрана „Патриот“. Леталото сомнително неподвижно лебдеше неколку минути, а обидите за блокирање на сигналите беа неуспешни, што укажува на целна шпионажа.Канцеларијата на криминалната полиција Шлезвиг-Холштајн вели дека германската инфраструктура се смета за потенцијална цел за шпионажа и саботажа. „Полицијата на Шлезвиг-Холштајн е подготвена за можни сценарија и е во тесен дијалог со другите служби. Меѓу другото, формирана е нова специјализирана единица за шпионажа и саботажа“, се вели во соопштението.Правниот вакуум ја попречува одбранатаПоранешната влада на канцеларот Олаф Шолц планираше да го измени законот за воздушна безбедност за да им овозможи на германските вооружени сили да соборуваат опасни дронови на барање на полицијата, но амандманот не беше усвоен. Константин фон Ноц, член на Зелените и претседател на Парламентарниот комитет за контрола, ја критикуваше опозициската ЦДУ/ЦСУ за блокирање на предлогот од „партиско-тактички причини“.„Ова доведе до месеци одложувања, одложувања што не можеме да си ги дозволиме со оглед на наглиот пораст на заканите и сè поагресивното однесување на неколку авторитарни држави, првенствено Русија и Кина“, рече фон Ноц.Од друга страна, Себастијан Фидлер од СПД нагласува дека одговорноста за одбраната од беспилотни летала мора да остане првенствено кај цивилните безбедносни тела, а Бундесверот треба да се вклучува само во исклучителни случаи.Воена безбедност со уставни ограничувањаФон Ноц е разочаран и од новиот нацрт-закон за „воена безбедност“ презентиран на крајот на август, тврдејќи дека планираните мерки, како што се проширените овластувања за воената полиција, не одат доволно далеку.„Потребна е основна регулатива што сеопфатно и јасно ги структурира одговорностите за одбрана од беспилотни летала во воениот и цивилниот сектор“, побара фон Ноц. Таа мора да ги почитува уставните ограничувања за распоредување на војската во земјата.„Севкупно, овој нацрт исто така покажува дека германската влада сè уште не е во позиција соодветно да се спротивстави на екстремните закани што ги претставуваат хибридните напади за нашата демократија, нашата економија и нашите граѓани“, заклучи Фон Ноц.

Пронајдете не на следниве мрежи: