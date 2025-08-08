Руско-српски тим измисли вакцина против рак – примената започнува за помалку од еден месец

Доколку некој не е во можност да ја прими персонализираната руска вакцина против рак, за која се очекува да биде 90 проценти ефикасна, ќе му биде дадена ентеромикс вакцината, која е ефикасна од 60-70 проценти.

Договорено е пациенти од Србија да доаѓаат и во Москва на лекување, а во тек се договори со српската влада за воспоставување посебни фондови за плаќање на лекувањето.

Професорот Сергеј Бољевиќ, раководител на Одделот за патолошка физиологија на Универзитетот Сеченов во Москва, живее и работи во Русија четириесет години. Тој е дел од тимот што ја развива оваа вакцина и ги објаснува нејзините карактеристики за „Спутник“.

Не е, вели тој, вакцина во класична смисла, бидејќи не се дава превентивно и не го спречува ракот, туку го лекува со активирање на човечкиот имунолошки систем по откривање на рак. Рускиот национален истражувачки центар за епидемиологија и микробиологија „Гамалеја“ ги заврши сите потребни тестови на оваа вакцина и резултатите се, како што велат, фантастични. Персонализирана вакцина Д-р Бољевиќ моментално е во Казањ, каде што се одржа голема конференција на експертскиот совет потпишан со претседателот Путин, составен од луѓе вклучени во mRNA технологиите, што ја вклучува и mRNA вакцината.

Тие поминаа два дена дискутирајќи и презентирајќи целосно нови резултати од истражувањата со цел вакцината за третман на рак да се приближи до 100% ефикасност. Вакцината веќе постои, таа е развиена и ќе биде регистрирана кон крајот на овој месец, односно во август, или најдоцна на почетокот на септември, а нејзината примена ќе започне кон крајот на септември. Секако, ќе се собира и статистика за да се покаже колку е ефикасна, изјави д-р Бољевиќ за Спутник.

„mRNA вакцината ќе им се даде на две групи од по 30 пациенти од Русија. Тоа ќе бидат пациенти со меланом, високо имуноген тумор кој е погоден за следење. Овој тип на тумор е многу лесен за следење и терапијата првично ќе се применува на одреден тип на рак на белите дробови, како и на друг вид рак.

Подоцна, истата оваа методологија на лекување може да се пренесе на кој било рак – панкреас, бубрег, дојка, дебело црево итн. Откако ќе ги процениме резултатите и ќе донесеме одредени одлуки, бидејќи сето ова е контролирано преку државата и лично од претседателот Путин, ќе ги презентираме нашите наоди на Министерството за здравство, кое го финансира овој проект.“

За пациентите од Русија, овие вакцини ги плаќа осигурителната компанија, додека странците, вклучувајќи ги и пациентите од Србија, ќе мора сами да ги платат. Дали ова ќе биде преку државни средства или пациентите сами ќе ги платат, сè уште не е познато, но и на ова се работи.

„Веќе организиравме пациенти од Србија да дојдат во Москва на лекување. Секако, прво српските онколози треба да кажат кои пациенти ги исполнуваат критериумите, а на ова работи професорот Владимир Јаковљевиќ, поранешен декан на Медицинскиот факултет во Крагуевац. Тој го организира сето ова. Доколку, според стручното мислење на онколозите од Србија, пациентите ги исполнуваат потребните критериуми, тие можат да дојдат во Москва на лекување и да ја примат оваа терапија.“

Се верува дека генетските специфичности на српскиот и рускиот народ се многу блиски, дури 99 проценти, поради што се очекуваат добри резултати и за пациентите од Србија.