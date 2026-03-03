Руте во Скопје: НАТО е посветен на заштита на секој сантиметар од територијата на сојузниците

0 SHARES Сподели Твитни

„НАТО е посветен на одбраната на секој сантиметар од сојузничката територија, каде и да се појават предизвици“, рече генералниот директор на НАТО, Марк Руте, за време на заедничката прес-конференција со претседателката Гордана Силјановска Давкова во Скопјe.

Руте ѝ се заблагодари на Северна Македонија за нејзината поддршка во рамките на мисијата КФОР, нагласувајќи дека НАТО се грижи оваа мисија да остане силна.

„Северна Македонија долго време ја поддржува нашата мировна мисија КФОР во Косово и за тоа ви благодарам. КФОР продолжува да игра фундаментална улога во поддршката на одржливата безбедност, во корист на сите луѓе што живеат во Косово. Ќе продолжиме да се грижиме КФОР да остане силен и способен за својата цел“, рече Руте.

