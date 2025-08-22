Руте: НАТО активно ќе учествува во зајакнувањето на украинската армија по завршувањето на конфликтот

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави во Киев дека Алијансата активно ќе учествува во зајакнувањето на украинските вооружени сили по склучувањето на мировниот договор. „Како втор чекор, потребно е да се создадат повоени украински сили за понатамошно зајакнување, а НАТО активно ќе учествува во ова.

Ние веќе ѝ помагаме на Украина да преживее во борбата, но и да обезбедиме суверена Украина да продолжи да ја развива својата армија по мирот“, рече Руте. Москва постојано предупредува дека секое сценарио за распоредување трупи на НАТО на територијата на Украина е апсолутно неприфатливо за Русија и би довело до остра ескалација. Руското Министерство за надворешни работи ги нарече изјавите на западните претставници за можното испраќање контингенти во Украина „отворено поттикнување“ за продолжување на војната.