Руте објасни зошто НАТО не собори руски авиони што го нарушија естонскиот воздушен простор

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека Северноатлантскиот сојуз не презел акција за соборување на три руски борбени авиони МиГ-31 кои го нарушиле естонскиот воздушен простор, бидејќи во тој момент „немало потреба“.Тој нагласи дека НАТО внимателно го следи секое потенцијално нарушување на просторот на земјите-членки и дејствува само во согласност со околностите и специфичниот ризик.Руте објасни дека недостатокот на интервенција во овој случај не значи дека алијансата ќе остане пасивна ако ситуацијата се влоши.„Ова не значи дека нема веднаш да собориме авион доколку е потребно“, додаде тој, нагласувајќи дека секоја одлука за дејствување се донесува по внимателна проценка на ситуацијата на терен.Rutte: NATO ready to shoot down Russian planes if threatenedNATO Secretary General Mark Rutte said the alliance did not shoot down the three Russian MiG-31s that violated Estonian airspace because “there was no need.”“This doesn’t mean we won’t shoot down a plane immediately… https://t.co/j2mDT1wwoD pic.twitter.com/ZXIwWLPchW— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025„Првично ја анализираме и проценуваме ситуацијата со цел да избегнеме непотребни ескалации, но ако заканата стане реална и бара итна акција – ќе направиме што е потребно за да го заштитиме воздушниот простор на земјите-членки и безбедноста на алијансата“, заклучи Руте.Тој ја истакна подготвеноста на НАТО решително да реагира на каков било напад или провокација.Оваа изјава доаѓа во време кога тензиите меѓу НАТО и Русија се високи, а секој инцидент на границите на воздушниот простор на членките на алијансата би можел да има сериозни последици за регионалната стабилност и меѓународната безбедност.