Руте: ПУТИН ПРЕСТАНИ, АЛИЈАНСАТА Е СПРЕМНА ДА СЕ ОДБРАНИ!

Руското нарушување на воздушниот простор на Полска е „неодговорно однесување“, без оглед на тоа дали било намерно, вели генералниот секретар на НАТО, Марк Руте.

– Мојата порака до Путин е јасна, престани со војната во Украина. Престани со ескалацијата на војната. Престани со прекршување на воздушниот простор на сојузниците и знајте дека сме спремни – му порача Руте на рускиот претседател Владимир Путин.

Говорејќи за медиумите, тој изјави дека инцидентот е продолжение на руската војна во Украина и ја предупреди Москва дека сојузниците се „решени да ја бранат секоја педа од територијата“.

Во соопштението, Руте вели дека сојузниците на НАТО изразиле целосна солидарност со Полска.

Тој додава дека целосната проценка е во тек. Неколку сојузници на НАТО беа вклучени во соборувањето на руските беспилотни летала, вели Руте, вклучувајќи ги Холандија, Италија, Полска и Германија.