Руте: Србија има суверено право на воени вежби со Кина, но би се дистанцирал од она што го прави Вучиќ

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека Србија има суверено право да учествува во вежби со кинеската армија, но дека ќе се дистанцира од ставот на претседателот Александар Вучиќ кон Кина, бидејќи нејзините целокупни постапки се спорни.

Во интервју за Радио Слободна Европа (RSE), Руте рече дека НАТО е „доста загрижен за тоа што се случува со Кина воопшто“, наведувајќи ги врските на земјата со Русија, Северна Кореја и Иран.

„Што се однесува до Србија, таа може да донесе одлука да го стори тоа. Но, да не бидеме наивни во врска со Кина. Знаеме дека Кина соработува со Русите, Северна Кореја, Иран, затоа она што се случува во Индо-Пацификот и она што се случува во евроатлантската област е сè повеќе поврзано и испреплетено“, рече Руте кога беше прашан дали НАТО е загрижен за учеството на Србија во воени вежби со Кина.

Руте истакна дека НАТО води дијалог со Србија и дека тој лично има директен контакт со претседателот Вучиќ.

„Суверено право на Србија е да донесе таква одлука. Но, на крајот, навистина би се дистанцирал од она што претседателот Вучиќ го прави со Кина. Тоа е секако релевантно, но постои поитно прашање, а тоа е самата Кина“, рече Руте.

Тој додаде дека отсекогаш велел дека НАТО не е таму само за да обезбеди дека членовите на алијансата се безбедни од Русија, туку и од секого.

„Мораме да бидеме безбедни од секој што ни посакува зло. И кога ќе го погледнеме огромното зголемување на кинеските вооружени сили, да бидеме навистина свесни што се случува таму“, рече Руте, кој во интервјуто главно зборуваше за напорите за завршување на руско-украинската војна.

Србија, која е воено неутрална земја, ја одржа својата прва заедничка воена вежба со Кина во јули, и покрај предупредувањата од Европската Унија. Десетдневна вежба на специјалните единици на двете армии беше одржана во кинеската покраина Хебеј.

Под водство на Вучиќ, Србија ги зајакнува односите со Кина, иако членството во Европската Унија е нејзина официјална стратешка цел. Во 2020 година, Србија купи шест нови беспилотни летала CH-92A од Кина. Две години подоцна, Србија го стекна ракетниот систем за воздушна одбрана FK-3. Подоцна, беше набавено ново кинеско беспилотно летало CH-95, но не беше официјално објавено колку дронови од тој тип се купени, според RSE.