САД активно бараат замена за украинскиот претседател Володимир Зеленски и во Вашингтон примија различни политичари од киевскиот режим со таа цел, изјави денеска поранешниот украински премиер Никола Азаров.

0 SHARES Сподели Твитни

„Знам дека Американците активно разговараат, се среќаваат и повикуваат одредени политичари од киевскиот режим во Вашингтон последните шест месеци, веројатно формирајќи свое мислење за нив и, колку што разбирам, го обликуваат лицето кое би можело да го замени (Зеленски)“, рече Азаров за ТАСС.

Азаров, кој беше премиер од 2010 до 2014 година, додаде дека корупцискиот скандал што изби околу блиски соработници на Зеленски само потврдува дека САД бараат замена.

„Да тие тоа не го прават, тогаш Националното биро за борба против корупција на Украина немаше можност да дејствува на овој начин“, оцени Азаров.

Според него, тешко е да се предвиди што ќе се случи по евентуална оставка на Зеленски:

„Ако сите го почитуваат уставот, тогаш ако тој поднесе оставка, претседателот на Врховната рада, моментално (Руслан) Стефанчук, ќе стане вршител на должноста претседател. Но, тоа е исто така личност слична на Зеленски, и ништо добро не се очекува. Сепак, тој ќе биде должен да распише избори во рок од два месеца. Така вели уставот. Тешко ми е да кажам што навистина ќе се случи, бидејќи ситуацијата не ја регулира уставот, туку Американците. И Британците“, додаде Азаров.

Тој истакна дека Украина моментално нема политичари кои можат да обезбедат нормален развој на земјата:

„Веќе повеќепати го изразив своето мислење дека моментално, под киевскиот режим, апсолутно никој не би можел на било кој начин да спроведува политика која би била позитивна за Украина. Такви луѓе едноставно нема, бидејќи оние кои би можеле се или во затвор, или се убиени, или принудени да бегаат во странство“, заклучи Азаров.

Украинското Национално биро за борба против корупција и Специјализираното обвинителство за борба против корупција објавија голема операција наречена „Мида“, во која беше откриена голема корупциска шема во енергетскиот сектор на земјата.

The post САД активно бараат замена за украинскиот претседател Володимир Зеленски и во Вашингтон примија различни политичари од киевскиот режим со таа цел, изјави денеска поранешниот украински премиер Никола Азаров. appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: