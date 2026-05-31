САД, Велика Британија и Австралија развиваат подводни дронови под Аукус

САД, Велика Британија и Австралија на безбедносниот самит во Сингапур објавија развој на подводни дронови за заштита на подводната инфраструктура и зајакнување на одбраната во рамките на алијансата Аукус.

Технологијата на беспилотни подводни возила треба да биде готова веќе следната година. Вкупната вредност на проектот не е објавена, но британскиот министер за одбрана Џон Хили изјави дека Велика Британија ќе издвои 201 милион долари.

Соопштението уследи по критиките дека проектите во рамките на Аукус напредуваат премногу бавно. Хили ги призна таквите поплаки и рече дека имало премногу зборување, а премалку реализација. Тој додаде дека ова сега се променило „под нашите три влади“.

Аукус, договор за одбрана започнат во 2021 година, предвидува развој на нуклеарни подморници и размена на воено знаење меѓу трите земји. Алијансата се смета за одговор на растечкото поморско присуство на Кина во Индо-Пацификот и тензиите во спорните области како што е Јужното Кинеско Море.

Новиот проект е првата голема програма од таканаречениот Втор столб на Аукус, кој се однесува на напредни воени способности, вклучувајќи хиперсонични ракети со долг дострел, подводна роботика и вештачка интелигенција.

Во заедничката изјава се наведува дека за овие возила ќе се развиваат најсовремени носивост и системи за поддршка за заштита на инфраструктурата на морското дно, извршување на напади и надзор, извидување и логистички операции.

Хили, исто така, рече дека ќе бидат развиени сензори и системи за оружје за подводните дронови, што брзо треба да им донесе напредни борбени технологии на нивните сили. Тој изјави дека проектот треба да помогне и во одговорот на заканите за подводните кабли и гасоводите, од кои зависи голем дел од секојдневниот живот.

Соопштението доаѓа еден месец откако Хили ја обвини Русија за тајни операции околу кабли и цевководи северно од Велика Британија, што Москва го негираше. Британските власти наведуваат дека земјата е поврзана со околу 60 подморнички кабли и дека во последните години има зголемување од 30 проценти во присуството на руски бродови во британските води. Во исто време, имаше неколку извештаи за оштетување на кабли во Балтичкото Море.

Министрите за одбрана на трите земји не одговорија на прашањето дали проектот е директно насочен против руските и кинеските активности под морето. Тие не прецизираа дали клучните програми на Аукус продолжуваат да се соочуваат со сериозни одложувања.

Во првиот столб од договорот е планирана изградба на нуклеарни напаѓачки подморници за британската и австралиската морнарица. За Австралија, тоа е најголемиот одбранбен проект во нејзината историја, но во таа земја расте сомнежот дали подморниците ќе бидат завршени на време, бидејќи нивната испорака се очекува дури во 2040-тите.

Дотогаш, САД и Велика Британија треба да ги ротираат постојните нуклеарни подморници низ Австралија, а Канбера треба да купи употребувани американски подморници во текот на 2030-тите. Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет рече дека планот за ротација „сè уште е на добар пат“, додека австралискиот министер Ричард Марлес рече дека базата HMAS Стирлинг во Западна Австралија ќе биде подготвена да ги прими силите до крајот на 2027 година.

