САД ги повлекува вработените од конзулатот во Анкара

Вашингтон им советуваше на дел од вработените да го напуштат својот конзулат во близина на јужниот турски град Адана, во близина на клучна база на НАТО, и им нареди на американските граѓани да ја напуштат „југоисточна Турција“, соопшти амбасадата на САД во Анкара.

„На 9 март 2026 година, Стејт департментот им нареди на вработените во американската влада кои не се вонредни ситуации и на членовите на семејствата на вработените во американската влада да го напуштат Генералниот конзулат Адана поради безбедносни ризици“, се вели на X, повикувајќи се на патничко предупредување во кое се вели:

„Американците во југоисточна Турција се силно охрабрени да заминат сега“.