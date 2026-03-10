САД гледаат знаци дека Иран се подготвува да постави мини во Ормутскиот теснец

Американското разузнавање почна да гледа индикации дека Иран презема чекори за поставување мини во Ормутскиот теснец, објави CBS News во објава на X.

Ормутскиот теснец служи како еден од најкритичните поморски премини во светот, олеснувајќи го минувањето на значителни количини на глобални енергетски пратки. Стратешката важност на водниот пат го прави фокусна точка за регионални безбедносни проблеми.

Објавените разузнавачки наоди укажуваат на потенцијални подготовки од страна на Иран за активности за распоредување на поморски мини во теснецот. Американските разузнавачки агенции наводно забележале индикатори што укажуваат на такви подготовки, иако специфични детали во врска со природата или обемот на овие активности не се откриени.

Секое потенцијално распоредување на поморски мини во Ормутскиот теснец би претставувало значаен развој за меѓународната поморска безбедност. Улогата на стратешкиот воден пат во глобалниот превоз го прави следењето на ваквите активности приоритет за разузнавачките служби и организациите за поморска безбедност.