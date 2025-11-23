САД го заоструваат притисокот врз Зеленски: Тој мора да го прифати понудениот мировен договор или ќе се соочи со потешка судбина

0 SHARES Сподели Твитни

Американските претставници им кажаа на сојузниците во НАТО дека во наредните денови ќе го зголемат притисокот врз украинскиот претседател Володимир Зеленски да го прифати предложениот мировен договор со Русија или ризикуваат „многу полош договор“ подоцна.

Секретарот на американската армија, Ден Дрискол, ги информираше амбасадорите на земјите од НАТО за ова на состанокот во Киев.

„Ниеден договор не е совршен, но мора да се постигне што е можно поскоро“, рече тој.

Расположението во просторијата беше мрачно, при што неколку европски амбасадори ја доведоа во прашање содржината на договорот и начинот на кој САД ги водеа преговорите со Русија без да ги известат сојузниците.

„Тоа беше кошмарен состанок. Повторно се работеше за аргументот „немате карти“, изјави извор за „Гардијан“, осврнувајќи се на тврдењето на Трамп дека Зеленски немал карти за игра за време на контроверзниот состанок во Белата куќа во февруари.

Договорот што сега се нуди содржи голем број одредби што веројатно ќе бидат неприфатливи за Киев, вклучувајќи ја потребата да се откаже од територијата окупирана од Русија, како и да се предаде дополнителна територија што сè уште ја контролира Киев. Исто така, се сугерира дека ќе има амнестија за сите воени злосторства извршени за време на конфликтот.

Во петокот, Зеленски се обрати до земјата преку видео обраќање, велејќи дека ова е „еден од најтешките моменти во историјата на Украина“.

Објавувањето на американските планови претходно оваа недела ги изненади другите украински сојузници, кои беа држени во незнаење за содржината и форматот на планот.

Планот наводно го составиле помошникот на Трамп, Стив Виткоф, и советникот на Кремљ, Кирил Дмитриев, а односот се појави како клучен канал меѓу Вашингтон и Москва. Се очекува Дрискол наскоро да отпатува во Русија за да разговара за планот.

Во петокот, Владимир Путин изјави дека Москва добила копија од планот.

