САД: Го прекинуваме дијалогот со Косово

САД го прекинаа дијалогот за зајакнување на економските и дипломатските врски со Косово поради загриженост дека некои потези на привремената влада поттикнале „тензии и нестабилност“, соопшти денес американската амбасада во Приштина.Амбасадата не разјасни кои дејствија ја поттикнаа оваа одлука, но Вашингтон претходно го обвини премиерот Албин Курти за влошување на тензиите во северниот дел на Косово, каде што живеат мнозински Срби, и за одложување на формирањето на нови институции по парламентарните избори во февруари.„САД на неодредено време го суспендираа планираниот стратешки дијалог со Косово поради загриженост за постапките на привремената влада кои ги зголемија тензиите и нестабилноста“, се вели во соопштението на амбасадата на САД.„Неодамнешните потези и изјави на вршителот на должноста премиер Курти претставуваат предизвици за напредокот постигнат во текот на многу години“, се додава во соопштението.Владата на Косово: Вложуваме напори да ги корегираме нашите постапкиКосовската влада одговори со објавување дека е посветена на мирот и стабилноста во регионот.„Исто така, ги поздравуваме критиките. Секогаш кога се специфични, вложуваме максимални напори да се подобриме себеси и да ги корегираме нашите постапки“, се вели во нивното соопштение.Соединетите Американски Држави се најголемиот поддржувач на Косово, и политички и финансиски, а одлуката за прекин на дијалогот означува нов пад на билатералните односи.Европската унија, на која Косово се надева дека ќе ѝ се придружи, воведе санкции врз земјата во 2023 година поради поттикнување на етнички тензии на север. ЕУ бара Заедница на српски општиниЕУ ја повика Приштина да формира Заедница на српски општини со цел да им се овозможи поголема автономија на Србите. Стравувајќи од отцепување, Курти го отфрли предлогот и наместо тоа се обиде да ја намали автономијата на Србите на север.Партијата на Курти, Ветевендосје (Самоопределување), победи на парламентарните избори на 9 февруари, но не успеа да обезбеди апсолутно мнозинство, ниту да најде коалициски партнер за формирање нова влада.Косово прогласи независност од Србија во 2008 година. Но, 50.000 Срби што живеат на север од Косово не се признати од институциите на Приштина. Повеќето го сметаат Белград за свој главен град и се потпираат на него за плати, пензии и здравствена заштита.

