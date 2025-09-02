САД го укинаа издавањето визи за речиси сите Палестинци

0 SHARES Сподели Твитни

САД го укинаа издавањето визи за речиси сите носители на палестински пасоши, објави „Њујорк тајмс“ во неделата.Ограничувањата се построги од оние што претходно ги објави администрацијата на претседателот Доналд Трамп за посетителите од Газа. Тие ќе им забранат на Палестинците да патуваат во САД за медицински третман, колеџ или работа, објави весникот, повикувајќи се на неименувани претставници.Стејт департментот пред две недели најави дека ќе прекине да издава визи за лица од Газа додека не спроведе „целосна“ ревизија, што беше осудено од пропалестинските групи.

