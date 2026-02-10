САД запленија уште еден танкер од „флотата во сенка“ на Русија

Американските воени сили го запленија танкерот „Аквила II“ во Индискиот Океан, дел од руската „флота во сенка“ што ја користи Москва за избегнување на санкциите. Според Министерството за војна на САД, бродот работел спротивно на одлуката на претседателот Доналд Трамп за санкционирани бродови во Карибите и се обидувал да избега. „Министерството за војна го следеше и го ловеше овој брод од Карипското Море до Индискиот Океан“, забележа Пентагон.

Според порталот „Војна и санкции“, кој го одржува Главната дирекција за разузнавање на Украина, запленетиот танкер превезувал руска и венецуелска нафта. „Аквила II“ е предмет на санкции од САД, ЕУ, Велика Британија, Швајцарија, Канада и Украина. Во јануари 2025 година, Министерството за финансии на САД воведе санкции против сопственикот на бродот, „Суне“, поради неговите активности во рускиот енергетски сектор.

Ова не е прва таква операција од страна на САД. На 21 јануари, американската војска го заплени танкерот „Сагита“ во Карипското Море, станувајќи седми брод запленет од декември 2025 година за да се спречат прекршувања на „карантинот“ наметнат на Венецуела. Претходно, на 15 јануари, САД го пресретнаа танкерот „Вероника“, кој се обиде да избегне запленување со промена на името и кревање на руското знаме. Како што забележа Ројтерс, сите запленети бродови биле или под санкции или дел од „сенка флота“ што го прикрива потеклото на нивната нафта од Русија, Иран или Венецуела.

Според „Телеграф“, одлуката на Вашингтон да ги заплени „танкерите во сенка“ е поврзана со растечкото разочарување на Доналд Трамп од Владимир Путин, кого американскиот претседател почна да го смета за клучна пречка за завршување на војната во Украина.

На Запад, големината на руската „сенка флота“ се проценува на приближно 1.400 бродови. Според Центарот „Досие“, Москва ги усвоила практиките на Иран и Венецуела, стекнувајќи танкери преку мрежа на посредници и регистрирајќи ги во јурисдикции со лабав надзор. За да ги сокријат своите движења, овие бродови често ги исклучуваат своите транспондери или ги лажираат податоците за нивната локација, а во Медитеранот, тие се вклучуваат во ризичен претовар од брод до брод.

Во меѓувреме, „Сандеј тајмс“ дознава дека британската кралска морнарица има намера да распореди команден центар на источниот брег за следење и запленување на санкционирани танкери. Индиските власти, исто така, се придружија на напорите за борба против „флотата во сенка“, запленувајќи три танкери за нафта во близина на Мумбаи на почетокот на февруари, за кои крајбрежната стража соопшти дека биле вклучени во шверц и контролирани од „глобален криминален синдикат“.